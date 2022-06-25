龔明鑫率團訪西雅圖 台美數位科技合作新契機

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國發會主委龔明鑫（右4）美西時間23日出席美國國家亞洲研究局與駐西雅圖辦事處合辦的新世代數位科技高峰論壇，華盛頓州副州長赫克（左4）、駐西雅圖辦事處處長甄國清（左3）及微軟副總裁羅伯森（左1）等人出席，共尋合作契機。中央社 111年6月25日

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（中央社台北25日電）國家發展委員會主任委員龔明鑫率領的訪問團23日抵西雅圖。龔明鑫強調，台美優勢互補，未來在半導體、智慧聯網AIoT及5G領域的合作機會將更多更廣。

為連結台美高科技產業展開新世代的創新合作契機，繼矽谷行程之後，龔明鑫率領的訪問團於美西時間23日抵達另一個高科技重鎮西雅圖，參加駐西雅圖辦事處與美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）合作舉辦的「新視野：台美次世代數位科技合作」（New Horizon: Taiwan-US Cooperation on the NextGen Digital Technology）論壇與商業洽談會。

龔明鑫談及國際數位轉型趨勢和台美合作方向，美國今年2月發布新的「關鍵及新興科技清單」，有助台灣掌握美國關切的科技領域，並在技術規範、人才交流、產業發展與雙邊貿易有更明確的合作目標。

龔明鑫強調，台美優勢互補，雙方能以最快速度進行半導體、智慧聯網AIoT及5G領域的合作，未來機會將更多、應用領域也將更廣。

包括華盛頓州副州長赫克（Denny Heck）、微軟公司副總裁羅伯森（Tom Roberson）、華盛頓州參議員長谷川（Bob Hasegawa）及大西雅圖商業夥伴聯盟會長蘇拉特（Brian Surrat）等人出席這項疫後的科技盛會。

赫克強調台美共享民主、自由等價值，是雙邊密切合作的重要基礎。他並感謝台灣在疫情期間溫馨援助防疫物資，以及台積電等企業在華州投資，且華州州議會今年持續通過友台決議。

美國聯邦參議院外交委員會共和黨首席議員里契（James Risch）、聯邦眾議員戴貝尼（Suzan DelBene）及僑委會委員長童振源皆以錄影致詞的方式力挺這次的交流。

里契與戴貝尼看重台灣關鍵夥伴的角色，並呼籲民主陣營國家密切合作，面對中國企圖以專制極權主義搶占全球數位經濟規則制定權的挑戰。

童振源肯定在美4000多家台商企業對深化台美產業合作的貢獻，期許雙方共尋更多合作契機。

駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清強調，除既有半導體和ICT產業的密切合作之外，台灣與西雅圖未來在低軌衛星和6G通信技術領域交流也可望獲得突破性進展。

西雅圖是軟體巨擘微軟公司（Microsoft Corp.）、電商龍頭亞馬遜（Amazon.com Inc）、美國行動電信服務供應商T-Mobile總部所在地；代表台灣的中華電信、和碩、鴻海、新東向聯盟成員與旅美台商等也透過實體及線上參與商機洽談會。雙方在人工智慧AI、5G、6G、開放性無線接入網路（Open RAN）及節能系統等創新產業的合作鏈結展開對接。（編輯：周永捷）1110625