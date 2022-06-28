中華電信調升新進人員起薪逾5% 擴大徵才釋近千職缺

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中華電信28日宣布，調升新進人員起薪水準，調幅約5.6%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北28日電）力抗通膨，中華電信今天宣布，調升新進人員起薪水準，調幅約5.6%；因5G應用與新興業務持續成長並快速發展，將徵才員額擴大到近千名。

中華電信日前宣布「2022年基層從業人員招募」開放報名後受到熱烈迴響，為讓更多人才有機會加入，特別延長報名時間至111年7月5日下午5時截止。

中華電信表示，5G應用與新興業務持續成長並快速發展，因應公司業務拓展需求，以及遞補退休潮留下的職缺，今年積極擴大延攬資通訊人才。

中華電表示，本次徵才員額擴大到近千名，除了延長報名時間之外，中華電信為積極照顧及體恤新進人員，考慮物價水準以及通膨情況，也同步進行調增新進起薪水準，讓年輕人更能兼顧工作與生活，與中華電攜手領航5G等新興業務發展。

中華電信調升新進人員起薪水準，調幅約5.6%，調薪後，中華電工務類專業職工程師起薪新台幣4萬1220元，業務類專業職管理師起薪3萬9195元。（編輯：楊凱翔）1110628