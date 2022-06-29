中華電聯手網通大廠 推攜帶式5G專網解決方案

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（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信今天宣布攜手諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、慧與（HPE）、亞旭電腦（Askey）、英菲達科技（iTC）等國內外網通與設備大廠，共同推出「攜帶式5G專網解決方案」。

中華電信表示，海納軟硬體技術與資源，利用可攜式機箱搭載5G核心網路、基地台及衛星傳輸設備，實現可任意移動隨時連網的攜帶式5G專網。

中華電指出，解決方案中也整合了中華電信自行研發的5G智慧管+邊緣運算技術及EyeSee網路管理系統，提供可同時支援本地端內網及中華電信商用網路的語音與數據服務，兼具非獨立組網（NSA）與獨立組網（SA）架構支援的卓越相容性，並保有各網路設備彈性擴容、升級及部署空間，可滿足不同情境的應用需求。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信自2020年起推動策略轉型，這3年中最重要的工作之一就是透過組織轉型優化組織架構，提供客戶導向服務。今年初新成立的網路技術分公司，將中華電信行動、固網、數據及國際等網路專業團隊齊聚一堂，匯聚豐沛技術量能，全面提升對個人家庭、企業客戶、國際客戶等3大事業群的技術整合支援。

中華電信自2020年6月5G正式開台以來，持續投入5G建設，除了與垂直應用夥伴廣結同盟，帶動國內5G產業生態鏈發展。未來，也將整合不同的5G應用，持續擴大5G企業專網的應用範圍。

同時，中華電信對於促進台灣O-RAN產業發展不遺餘力，將持續與國內O-RAN製造商合作，進行完整驗證測試，推升產品競爭力，帶動國產5G設備與國際系統接軌，協助將落地化的成果推及到國際市場。（編輯：楊凱翔）1110629