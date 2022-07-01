中華電攜手桃園醫院 打造5G急診戰情系統

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（中央社記者吳家豪台北1日電）中華電信與衛生福利部桃園醫院攜手打造的5G精準聯網醫療暨緊急救護系統服務，預計今年9月正式啟用，運用患者到院前心律血氧等監測數值分析病患生理資訊，透過5G網路串接院內急診室、院外醫療站及救護車移動式醫療系統。

中華電信董事長謝繼茂今天透過新聞稿表示，5G精準聯網醫療暨緊急救護系統上線後，將有效提升桃園醫院救治效率，並為醫療量能進行最適配的運用，為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間急救轉運的資源調配提供精準且即時的決策依據，將是落實智慧醫救護發展的新里程碑。

衛生福利部桃園醫院副院長陳厚全指出，COVID-19確診者約2到4成在初期無明顯症狀且意識清楚，病毒可能會影響呼吸系統中的化學接受器，某種程度上干擾確診者對低血氧的感受，讓身體慢慢陷入缺氧危機而不自覺，出現意識混亂、噁心嘔吐、低血壓、呼吸急促等症狀，病情急速惡化，令人措手不及，因此到院前醫療急救工作更顯得重要。

陳厚全說，本次針對緊急救護需求打造的「急診戰情系統」，擔任資料交換與資訊統合的角色，將移動式精準醫療系統資訊即時傳遞至院內，在病患到院前，協助急診室醫療團隊做評估參考，以預做準備。（編輯：楊凱翔）1110701