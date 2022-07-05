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5G資費「提速」戰 電信業調整超量限速吸引用戶升級

2022/7/5 17:08（7/5 17:51 更新）
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遠傳電信宣布，5G月租799元的超量限速，從原本10Mbps拉高到21Mbps後，台灣大哥大跟進，中華電也表態，因應市場機制會調整。（中央社檔案照片）
遠傳電信宣布，5G月租799元的超量限速，從原本10Mbps拉高到21Mbps後，台灣大哥大跟進，中華電也表態，因應市場機制會調整。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北5日電）遠傳電信宣布，5G月租799元的超量限速，從原本10Mbps拉高到21Mbps後，台灣大哥大跟進，中華電稍早也表態，因應市場機制也會調整，意味著「提速戰」正式開打。

隨著台灣5G開台滿2年，近期電信三雄資費掀起一波「提速戰」，為鼓勵4G用戶升級，包括599、799、999等資費，都提供用戶超量後仍可上網的服務，然先前799超量後網速僅有10Mbps，遠傳近期再開出第一槍，翻倍上調至21Mbps，提高用戶升轉5G意願。

至於中華電信動態，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財今天出席記者會，在受訪時預告「很快就會在官網上看到」。稍早中華電信官網已更新，799資費量到降速為21Mbps。

但中華電強調，並非「跟進」，是隨著市場機制在應對，而這樣的策略可以吸引更多4G的用戶升級5G，也是多元資費的做法。

事實上，為衝刺5G資費用戶滲透率，遠傳電信在去年9月就率先將5G 799資費超量限速值由5Mbps（4G輕速上網吃到飽）改為10Mbps（4G疾速上網吃到飽），當時中華電信與台灣大隨後就跟進。（編輯：林興盟）1110705

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