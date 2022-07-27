5G開台2年普及率僅24% NCC：部分民眾習慣699方案

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（中央社記者蘇思云台北27日電）NCC今天發布4G與5G開台2年成績比較，資料顯示5G普及率僅24.46%，遠不及4G迅速破6成；NCC分析，上網需求熱切帶動4G普及率，如今人人有智慧手機，加上民眾習慣新台幣599元、699元4G吃到飽方案，且5G還沒有殺手級應用。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，並提供4G與5G開台2年的成績表現，根據資料，台灣於2014年5月提供4G服務，短短2年內戶數衝到1464萬、普及率達62.29%；反觀5G開台2年，戶數僅567.1萬戶、普及率達24.46%。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，時空環境不同，3G升到4G時，智慧型手機普及、民眾也有上網需求，所以4G普及率較快，但現在4G升級5G，部分民眾習慣新台幣599元、699元的4G吃到飽方案，現在雖然有殺手級體驗，但還沒有殺手級應用，因此提升普及率會需要多一點時間。

翁柏宗表示，台灣民眾接受新技術比例算蠻高的，跟中國、日本、韓國、美國相比，台灣5G服務2年普及率達25%仍算是前段班。

此外，翁柏宗指出，前瞻基礎建設計畫第3期特別預算有「補助5G網路建設計畫」，鼓勵電信事業建設5G網路，去年預算為新台幣99.2億元，今年度預算有55.7億元。

根據NCC資料，台灣在2014年5月底開始提供4G服務，開台半年普及率達11.89%，開台1年普及率達27.65%，開台2年的4G戶數為1464萬、普及率達62.29%。台灣5G服務在2020年6月底開台，開台半年普及率為6.18%，開台1年普及率為12.99%，開台2年的5G戶數為567.1萬戶、普及率達24.46%。（編輯：潘羿菁）1110727