電信業重回三強鼎立 頻譜成本合理消費者不會輸

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（中央社記者江明晏台北26日電）國內電信產業重回三強鼎立，市場憂5G恐難出現便宜吃到飽？產業人士分析，三雄用戶數僅有些微差距，未來資費競爭不會絕跡，且頻譜成本將變得合理，會更有助於回饋給消費市場。

國內電信市場在短短2個多月掀起巨浪，趕在2021年最後一個上班日，台灣大宣布合併台灣之星，一口氣縮小與市場龍頭中華電信的用戶數差距；像是被這樁親事「刺激」，早在2020年9月就與亞太電信簽約5G合作的遠傳電信，也乾脆「結束曖昧時期」，正式共結連理，也因此，從3G時代存在至今的5大電信將重回三強鼎立局面。

遠傳電信總經理井琪表示，與亞太電信合作的第二階段是遠傳持有亞太電信23.8%股份，在台灣大宣布併購台灣之星後，遠傳也重新檢視市場，確實認為在市場改變後，策略必須與時俱進調整，因此與亞太交換意見後，雙方都認為與其走向第二階段，不如直接進行合併，尤其雙方有非常好的頻譜綜效，合併後可以整合更多資源、發揮經濟規模綜效，可提供消費者更好的服務。

台灣大與台灣之星的合併也強調將為消費者帶來更好的網路綜效；然而，有電信高層認為，在三雄重新鼎立的狀況下，台灣電信低資費、便宜吃到飽的生態將不復見，「畢竟大家都經歷過499吃到飽殺價競爭的苦果」。

觀察市面上5G吃到飽資費，中華電信、台灣大、遠傳及亞太電信的5G吃到飽門檻都是月繳1399元起，僅有台灣之星是5G上網吃到飽月繳999元。

對此，遠傳回應，5G資費都是親民價，任何產品有高價就有低價，不是所有客戶都需要吃到飽，因此遠傳推出多元資費方案，以符合市場需求。

井琪也補充，5G低價吃到飽會不會出現「永遠都不要說不可能」，是市場供需問題，但畢竟5G才剛出現，4G則是在第四年之後才有499吃到飽，言下之意，資費發展是彼此牽動，盼在產業健康發展之下，消費者能有多元的資費和豐富的加值服務選擇。

不過，另一產業人士分析，雖然亞太電信與台灣之星用戶多以低資費為主，但電信三雄之間「互挖牆腳」的價格戰也不在少數，當年4G吃到飽價格下滑、以及4年後的499之亂，都來自電信三雄所發動。

遠傳電信與亞太電信合併後將擁有920萬用戶數，台灣之星與台灣大哥大用戶數合併近980萬戶，都與中華電信的1065.4萬戶在伯仲之間；產業人士認為，只要再蠶食對方不到百萬用戶，用戶數排名將會翻轉，也因此彼此競爭的強度絕對不容小覷，「消費者不必擔心價格戰從此絕跡」。

他分析，另一方面來說，市場從5家變為3家後，至少未來電信業者在頻譜競標中，應不會再出現僧多粥少導致標金動不動就飆上創紀錄的千億元規模，將讓電信業者成本趨於合理化，自然就能提供更好的價格給消費者，甚至讓產業回歸「價值」、提供更多的加值服務。（編輯：郭無患）1110226