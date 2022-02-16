千元5G吃到飽2月底到期？台灣之星：單門號還有

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（中央社記者江明晏台北16日電）台灣之星將與台灣大哥大合併，台灣之星搭配購機的月租999元5G吃到飽將在2月底申辦截止，千元有找5G吃到飽恐成絕響，對此，台灣之星回應，單門號方案目前還沒有到期期限。

台灣大哥大將合併台灣之星，雙方將共組5G台灣隊，市場也擔憂少了低價競爭制衡力量，國內5G吃到飽的價格將居高不下。

觀察各家電信5G資費方案，中華電信、台灣大、遠傳及亞太電信的5G吃到飽資費都從1399元起跳。台灣之星則以799元加上200元「用到5G才付錢」的售價推出5G吃到飽方案，是目前業界最低。

但台灣之星表示，購機的5G吃到飽999元資費的申辦期限將到2月28日到期。對於市場擔憂千元有找5G吃到飽恐成絕響，台灣之星表示，單門號的5G吃到飽999元方案目前沒有截止期限。

由於台灣大哥大承諾，合併後會保障台灣之星用戶的合約，市場認為，恐有不少消費者現在搶著申辦台灣之星較低的資費，等合併後享受較高的頻寬速率表現，但台灣之星表示，目前用戶成長沒有特別大的增輻、一切正常。

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電信高層私下對中央社記者表示，電信業本質上就是規模經濟，又是特許行業，加上市場過度飽和，新品牌存在空間很小，「未來電信市場要出現新品牌的機率很低，畢竟贏的可能性太小了」。

電信高層認為，在目前三雄重新鼎立的狀況下，台灣電信低資費、便宜吃到飽的生態將不復見，「畢竟大家都經歷過499吃到飽殺價競爭的苦果」；雖然習慣低資費的消費者很難接受，但長久下來，是產業能回歸「價值」、跳脫「價格」發展的契機，形成產業健康循環，消費者也能從更多的加值服務獲得良好體驗，應該正向看待。（編輯：楊凱翔）1110216