電信三雄1月財報 中華電EPS續稱王

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（中央社記者江明晏台北14日電）電信三雄1月財報出爐，中華電信因核心業務延續成長趨勢，5G用戶數增加，且月租型ARPU上升，每股賺0.41元，贏過台灣大的0.33元和遠傳的0.24元，蟬聯每股獲利王。

中華電信（2412）今天公布111年1月合併自結營業營收新台幣174.2億元，較去年同期成長。核心業務延續成長趨勢，5G用戶數增加且月租型平均每戶貢獻金額（ARPU）上升，帶動行動服務營收持續成長。

此外，手機及商品銷售成長使整體銷貨收入增加，數據網路營收與寬頻接取營收持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長。

中華電1月營業成本及費用為134.4億元，較去年同期增加，主因是5G網路建置。營業淨利為39.8億元，較去年同期微幅成長，歸屬於母公司業主之淨利為31.6億元，每股盈餘為0.41元；與第一季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率，皆超越預期。

截至1月底止，中華電光世代寬頻用戶數為369.5萬戶，其中100Mbps以上客戶達202.0萬戶、300Mbps以上客戶達65.9萬戶，高速用戶數因防疫居家需求而持續成長；MOD客戶數達206.0萬戶，行動通信總客戶數達1192.1萬戶。

台灣大哥大（3045）公布1月自結合併營收141.3億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為28.8億元，營業利益14.4億元，稅後淨利9.4億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.33元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1月合併營收年增13%，除電子商務營收年增28%外，行動服務營收年增2%；同時，固網營收受惠數據服務及ICT相關銷售增加成長10%。

台灣大表示，行動業務方面，mo幣多、Disney+、好速成双等3大獨門方案申辦動能持續，有助提升智慧型手機月租用戶ARPU，並已連續8個月年成長。

獲利方面，台灣大1月5G、電商、家用寬頻等3大成長引擎維持高速運轉，帶動獲利提升，電信業務EBITDA年增7%尤為亮眼，主因營收成長動能佳，客戶取得成本等費用控制得宜，推升合併EBITDA年增6%，營業利益、稅後淨利分別交出年增9%與8%的佳績。

遠傳電信（4904）今天公布111年1月合併總營收為80.41億元，受惠於春節前銷售旺季帶動手機熱賣、吸引用戶升級5G，再加上資通訊業務持續成長和遠傳friDay購物等新經濟營收挹注，年成長率達8.4%。合併EBITDA為25.3億元，年成長率高達11.9%，稅後淨利為7.67億元。1月單月EPS為0.24元，年成長率高達27.3%。

遠傳1月月租型用戶數、總用戶數均呈正成長，客戶每月平均貢獻度（ARPU）持續領先其他業者，締造連續11個月正成長佳績。

遠傳持續深耕5G「大人物」、雲端與資安關鍵技術力， 1月新經濟營收延續強勁成長動能，較去年同期成長35%，其中資通訊業務營收年成長幅度達51%，主要受惠於雲端服務營收年成長率達79%、物聯網專案收入年成長率達63%。（編輯：林克倫）1110214