工具機聯展登場 王美花：助業者不斷創新成長

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（中央社記者梁珮綺台北21日電）經濟部長王美花今天表示，機械業是製造業業根基，而且工具機是全球密集度最高的產業聚落，經濟部會致力協助機械業與工具機不斷創新成長，這也是台灣很大的機會。

台北國際工具機展（TIMTOS）與台灣國際工具機展（TMTS）首度強強聯手，採取虛實整合方式辦展，今天至26日在南港展覽館1館與2館舉行實體展，共有950家廠商使用5100個攤位；線上展則為期一個月。

王美花致詞時表示，睽違2年舉辦聯展，背後有非常多的努力，而機械業與工具機也是台灣的機會，她指出，新的應用要有新的搭配，工具機產業結合人工智慧、5G等新技術，都是往前進步的動力。

王美花進一步表示，去年初她也針對機械業如何進行國際行銷召開相關會議，盼機械業者培養人才與特色，讓世界看到台灣。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳致詞時表示，工具機是所有產業的基礎，而如今在電動車、低軌衛星、航太、綠色能源、醫療保健、半導體領域等出現新的機會，都是工具機產業的高成長應用領域。

黃志芳表示，現在工具機將面臨氣候變化和減碳排趨勢挑戰，必須提供新設計、新架構、新材料、新工具和新解決方案，與此同時加速採用新技術，包括人工智慧、5G、物聯網、擴增實境、虛擬實境和最新的機器人技術，以提高效率和永續。

經濟部在展區設有智慧工具機產業主題館，發表多項關鍵技術成果，技術處長邱求慧受訪時表示，在法人技術研究方面，經濟部每年至少投入新台幣10億元進行開發，致力推動智慧機械產業。

邱求慧指出，以控制器、感應器為例，台灣以往都向日本、德國進口高階產品，但經濟部投入法人科專資源協助企業開發高階產品，顯示台灣有自主開發能力。

資料顯示，目前已有超過30家國內工具機廠商導入國產高階控制器，逾500台完成終端加工驗證，應用範圍可從百萬元等級的二軸車床及三軸銑床，到千萬元等級的大型五軸同動及多軸車銑複合加工機等高階機型，並促成國內3家控制器廠商年產量高達8萬到10萬套，產值超過50億元。

邱求慧表示，經濟部致力協助中小企業數位轉型，像是智慧機械雲推動至今，廠商可在平台瀏覽軟體、自行下載安裝及維護更新，不僅能提升產業設備附加價值，也能增進產能效率、減少生產成本。

邱求慧說，目前平台已建置178個智慧應用服務模組，會員參與廠商達1179名，包括3家國際大廠美商Autodesk、微軟以及日商三菱電機，未來希望吸引更多業者，甚至平台能技轉，成為一門生意，而非由政府主導。（編輯：蘇志宗）1110221