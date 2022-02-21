全球行動通訊大會 中磊秀5G、雲端寬頻分析平台

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（中央社記者潘智義台北21日電）電信寬頻設備廠中磊電子今天宣布，將在全球行動通訊大會（Mobile World Congress 2022）發表5G、開放式無線接取網路（O-RAN）及雲端寬頻分析平台等電信寬頻解決方案。

中磊透過新聞稿指出，將與全球電信營運商、設備大廠及系統服務商，就新世代5G通訊技術及超寬頻應用廣泛交流。

全球行動通訊大會（Mobile World Congress 2022）將在2月28日至3月3日於巴塞隆納舉行。

中磊說明，5G技術於後疫情時代扮演關鍵角色，其高速傳輸、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式。

中磊總經理王煒透過新聞稿表示，中磊於此次全球行動通訊大會展出全方位5G、O-RAN及雲端寬頻分析平台解決方案，除布局5G關鍵技術及產品，將持續深耕垂直產業跨領域合作。

王煒指出，隨著5G部署加速，固定無線接入（FWA）被視為5G重要應用，中磊將於會場展出全系列室內型及戶外型5G用戶終端設備（CPE），提供光纖級等速的寬頻接入，電信營運商可透過5G固定無線接入方式，提供多元化網路服務、擴大頻譜使用，以增進營運商機。

同時，中磊將展示完整5G解決方案，包括mm Wave毫米波及Sub-6GHz小型基地台，可優化室內5G訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區高密度網路流量需求。

另外，O-RAN靈活的開放式架構更促進5G基礎設施生態系創新；中磊推出無線電單元RU（Radio Unit）及分布單元DU（Distributed Unit）的分散式架構小型基地台，電信營運商可應用於垂直產業領域如智慧工廠、智慧醫療、擴增實境等。

此外，中磊將動態展示雲端寬頻分析平台，藉由大數據分析，營運商可即時掌握用戶終端設備部署狀況、網路效能、智慧警示等，以減少客訴及降低維運成本。（編輯：張均懋）1110221