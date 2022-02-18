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5G百國競速 調查：台灣排名提升列第15

2022/2/18 11:45（2/18 12:05 更新）
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國際測速機構Opensignal發布5G全球網路報告，台灣以44.8 Mbps的速度，與立陶宛並列第15。（中央社檔案照片）
國際測速機構Opensignal發布5G全球網路報告，台灣以44.8 Mbps的速度，與立陶宛並列第15。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北18日電）國際測速機構Opensignal發布5G全球網路報告，台灣在5G時代整體平均下載速度排名往上提升，以44.8 Mbps的速度，與立陶宛並列第15，遊戲體驗排名則與日本並列第7。

Opensignal今天發布最新5G全球網路體驗影響報告結果，觀察到在全球100個市場中，台灣5G時代整體平均下載速度排名往上提升。

回顧過去調查內容，報告指出，在5G發布以前的2019年第1季中，台灣以26.6 Mbps的速度排名第20，而到了2021年第4季，台灣的排名上升，以44.8 Mbps的速度，與立陶宛並列第15。

在高峰時段，台灣平均下載速度也較過去提高。2018年至2021年間，在每日最低速的時段中，速度則從16.8 Mbps提升至25.7 Mbps。

此外，在2021年第4季中，台灣在全球100個市場中的遊戲體驗排名，與日本並列第7，高於下載速度體驗排名的第15。而2021年第4季更獲得了78.6的分數（滿分100），比2020年第1季提高了2.6分。（編輯：楊凱翔）1110218

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