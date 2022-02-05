NCC打造企業5G練兵環境 執照申請辦法有望首季出爐

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（中央社記者蘇思云台北5日電）政府打造專屬企業5G場域練兵，NCC擬規劃今年首季預告5G專頻專網管理辦法，有望於2、3季開放廠商申請執照，目前中華電信、宏達電與廣達等業者鴨子滑水布局中，屆時是否會申請，值得關注。

中華電信在去年6月底推出5G服務，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，4G、5G服務推出近1年半後，5G戶數去年11月來到438.9萬人，用人口數計算普及率為18.76%，距離4G在相同時間內達到1008.6萬人、普及率42.9%，仍有一段不小的差距。

NCC指出，5G具備大頻寬、低延遲、廣連結特性，除了消費端市場外，後續的企業端應用更為廣泛。

NCC加速5G垂直場域實驗研發與創新應用，2019年公告管理辦法，提供業界申請場域實驗，該階段屬於概念性驗證（PoC），也就是讓廠商將5G商業模式想法初次落地的過程，去年下半年至今累計29件PoC申請案，包括中華電信、宏達電、台灣松下、廣達等，都已申請在4.8到4.9GHz頻段進行PoC，應用在智慧工廠與創新實驗等。

舉例來說，中華電信攜手經濟部中小企業處，在林口新創園區建置全國第一座5G獨立組網的新創實證場域；台灣松下也攜手雲達科技，透過使用智慧眼鏡，利用5G專網傳輸高解析度影像，在車燈製造廠中協助作業員掌握技術。

歷經概念性驗證階段後，緊接著是廠商正式提出執照申請，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，NCC預計今年第1季推出「行動寬頻專用電信網路設置使用管理辦法」，後續也將對外預告60天，一旦辦法定案後，業者就可以來申請執照。

翁柏宗指出，5G專頻專網不會是競標制，預計採逐案申請制，經由審查核准後將收取頻率使用費。

預期審查範圍包括資格、場域範圍、頻寬限制、使用管理、執照年限、資通安全等面向。

另外，NCC同步補助電信業者建置5G基地台，根據NCC統計，截至去年11月底，電信業者已建設2.5萬台5G基地台，電波人口涵蓋率達87%。

NCC官員指出，今年規劃補助55億元，讓電信業者持續加快建設5G基地台，補助金額有3%在垂直場域，剩下97%為非垂直場域。

NCC官員表示，去年第一梯次的書面申請期限是到5月底截止，今年可能提前到4月底，第一梯次申請結束後，預計1個半月就會有審核結果，屆時如果補助還有剩餘，就會開放第2梯次的申請。（編輯：黃國倫）1110205