智慧機械、5G投抵延長 經部：助攻產業升級轉型

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（中央社記者曾智怡台北27日電）因應全球智慧轉型趨勢，立法院今天三讀通過延長智慧機械及5G系統投資抵減年限至113年底，並新增資安投資抵減優惠。經濟部表示，有助台灣強健5G產業供應鏈，同時促進資安產業投入創新研發。

立法院今天三讀通過「產業創新條例」第10條之1修正草案，延長智慧機械及5G系統投資抵減適用年限至113年12月31日，並自今年1月1日起至113年12月31日止新增資安投資抵減優惠。

經濟部發布新聞稿表示，本次租稅減免延長至113年，有助於國內中小企業減輕轉型成本，預計將帶動新一波投資動能，並提供三大投資方案投資廠商後續3年擴廠投資的政策支援。

另外，台灣已邁入5G世代，國內5G開放網路架構（O-RAN）技術仍在發展階段，配合後續專網專頻及第2階段商用頻譜陸續釋出，產創條例修正通過，將有助台灣發展5G產業供應鏈，創造多元垂直領域應用發展。

經濟部指出，為加速各產業投資資安防護，提升台灣產業在全球供應鏈的信賴程度，新增111年至113年納入資安租稅獎勵，盼於短期內提升國家整體資安防護能力，形成資安聯防體系效果，促使資安產業投入創新研發，增加國內資安廠商在台試煉場域，讓台灣資安產業蓬勃發展。

針對新增資安租稅優惠項目，經濟部說明，業者於111年至113年投資資通安全產品或服務，投資支出於同年度合併計算智慧機械及5G系統在新台幣100萬元至10億元以內，得以抵減率當年度5%或3年內3%的方式，抵減應納營所稅額，抵減上限為應納營所稅額30%。

至於各界關切資通安全產品或服務的適用範疇，經濟部表示，將儘速完成修訂子辦法，並規劃說明會，加強對外溝通法令規定及輔導業者申請適用，使法案順利實施。（編輯：張均懋）1110127