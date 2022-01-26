中華電5G用戶滲透率 今年力拚30%

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（中央社記者江明晏台北26日電）電信龍頭中華電信今天舉行法人說明會，中華電董事長謝繼茂表示，包括EBIDTA、淨利及每股盈餘連續3年成長，5G滲透率至2021年底達20%，預期2022年可望達到30%。

中華電信今天舉行法說會，由總經理郭水義主持，中華電信自結2021年第4季合併營收新台幣598.9億元，較2020年同期增加0.7%；歸屬於母公司業主淨利為86.3億元，年增14.4%，單季每股盈餘1.11元。

謝繼茂表示，過去3年來，「以客戶為中心」的轉型計畫成功強化整體競爭力，展現在財務績效上，稅息前折舊攤銷前利潤（EBIDTA）、淨利及每股盈餘連續3年成長。

中華電表示，5G滲透率至2021年底達20%，預期2022年可望達到30%。

此外，中華電行動服務營收持續成長，續約用戶月繳帳單平均增加39%，帶動每戶平均貢獻（ARPU）持續向上。隨著5G加速建設及取得最佳頻段，中華電獲得Speedtest 2021年下半年台灣「5G網速第一名」（Fastest 5G），以及台灣「行動最快網路」（Fastest Mobile Network）兩項肯定，未來將藉由網路品質領先優勢，持續衝刺5G客戶數。

此外，中華電信寬頻營收連續23個月正成長，去年12月表現創新高；受惠於智慧生活需求增加，將持續發展並提供客戶更多家用服務。

由於超過90%的MOD客戶選擇高資費方案，中華電將持續於多平台提供熱門影音服務，並善用5G打造沉浸式觀賞體驗。（編輯：張良知）1110126