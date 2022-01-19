搶兆元商機 經濟部組5G智慧製造聯盟

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（中央社記者梁珮綺台北19日電）持續推動5G成產業高山，經濟部號召漢翔、宇隆、保勝等15家業者、台大等5校以及2家法人籌組聯盟，盼協助企業降低生產成本、強化接單能力，搶攻兆元商機，同步啟動人才培訓，力拚每年至少百名專才投身業界。

為迎接5G通訊時代、開發5G工業應用情境、協助產業數位轉型，經濟部技術處號召22個產官學研單位籌組「5G智慧製造產業旗艦團隊與產業聚落聯盟」，今天下午在台灣大學舉行成立大會。

聯盟成員有漢翔、宇隆、保勝、寶嘉誠、引興、宏奇、程泰、大立、凱柏、東台、瀧澤、奕達、金豐、中華電信以及中光電智能感測15家業者，與台大、清大、虎尾、中正、成大等5校以及工研院、精機中心2家法人，產業則有ICT、高階工具廠、關鍵零組件、自動化廠商、汽車與電動車、水五金產業、航太製造等。

技術處長邱求慧表示，疫情帶動智慧機械需求大增，台灣機械業產值今年可望突破1.21兆元，也是未來幾年快速發展重點。

他指出，隨著智慧機械與智慧製造的發展，國際大廠希望能導入具備高網速、低延遲的5G傳輸技術，進而提升高階製造業生產效率，透過聯盟將針對產業技術缺口，提出數位轉型與加值服務解決方案，共同建置台灣的金屬加工高階智慧製造生態系。

邱求慧表示，聯盟可有效融合台灣機械與ICT產業，透過AI、IOT、AR、5G等技術導入，全面提升台灣產業高階設備製造能力。

除了強化設備，台大、清大、虎尾、中正、成大等5校也將每年培育百位以上可投入實際工業應用開發的碩博士人才。（編輯：張均懋）1110119