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5G2/266

遠傳5G進駐國史館 打造沉浸式體驗歷史場景

2022/1/14 19:00（1/14 19:09 更新）
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（中央社記者江明晏台北14日電）遠傳電信與國史館合作，發表兩大智慧平台以及重大歷史事件還原模擬動畫，共同打造5G智慧藝文展演，讓民眾能身歷其境體驗歷史場景。

國史館今天舉行 「5G智慧展示大平臺暨沉浸式劇場發表會」，由遠傳電信建置5G網路，結合國史館重大歷史事件3D現場模擬與重要文物3D動畫技術，透過5G的大頻寬、低延遲特性，將歷史檔案、文物等國家重要文獻史料，以智慧創新科技打造沉浸式的數位文化感官體驗。

「5G智慧展示大平臺暨沉浸式劇場發表會」由國史館主辦，與遠傳、頑石國際合作，今天發表「時遞．光域」展示網站與「國史館線上講堂」兩大智慧平台，將實體展示與演講活動轉換為數位形式呈現；以及打造「重大歷史事件還原模擬動畫」沉浸式劇場體驗，讓民眾能在虛擬空間回到歷史場景，上演當紅的「穿越劇」，讓參觀民眾更能身歷其境。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以5G結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術投入藝文領域的創新應用，透過科技能讓民眾享受智慧生活，參與投入數位保存歷史文物史料意義非凡。

他指出，5G被視為驅動各產業成長的重要引擎，在展演藝術應用能激盪出更多創造動能，包含AR（擴增實境）以及VR（虛擬實境）的沉浸式體驗、異地共演、超高畫質多視角轉播、線上線下虛實整合等多元豐富的應用場景。

曾詩淵說，遠傳期待與國內外藝文展演中心合作，共同為藝文產業注入科技動能，加速5G創新應用與普及。（編輯：林興盟）1110114

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