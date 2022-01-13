台美通訊監管機構會議 談5G與網路安全

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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）美國聯邦傳播委員會委員卡爾昨天與國家通訊傳播委員會委員孫雅麗舉行線上會談，雙方針對5G與網路安全交換意見。卡爾也呼籲國際電信機構應當承認台灣。

美國聯邦傳播委員會（FCC）今天發布新聞稿指出，卡爾（Brendan Carr）昨天與孫雅麗、外交部資訊及電務處處長劉永健召開視訊會議，雙方討論兩國因應5G與網路安全威脅的方法。

卡爾也透過推文表示，很開心有機會與台灣監管同僚舉行正式會議，「我們兩國是重要經濟與國家安全夥伴」，他也歡迎雙方在5G安全與下一代網路的共同利益展開熱烈對話。推文還貼上台美兩國國旗。

卡爾在新聞稿中表示，台美是重要的經濟與國家安全夥伴，並共享核心價值，這些核心價值為雙方的監管提供訊息，涵蓋下一代網路到網路安全等各層面，「或許最好的例子是我們共同致力於推動強大、安全與值得信賴的5G網路，這將有助於我們的經濟發展。」

在和孫雅麗的對話中，卡爾了解台灣正在採取步驟加速涵蓋全國的5G網路，同時促進5G系統中企業間的競爭。他也期望持續與國家傳播通訊委員會（NCC）舉行會談，加深雙方重要關係。

卡爾也指出，國際電信管理機構將極大的受益於台灣監管專業知識，並應正式承認台灣，特別是當全球標準制定過程面臨軟體網路的嚴重安全威脅，在這方面台灣擁有世界一流的專業知識。

但他進一步指出，不幸的是，太多組織屈服於北京的要求，將台灣排除於官方架構。這不僅剝奪這些機構分享台灣專業知識，也削弱自由國家因應現今面臨的網路與網路安全威脅能力。（編輯：高照芬）1110113