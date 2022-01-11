談台台併 郭水義：中華電5G不必等

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（中央社記者江明晏台北11日電）針對「台台併」迎來電信新三國時代，中華電信總經理郭水義表示，樂見其成，但發揮效益沒那麼快，強調中華電5G不必等，同時盼業者打造共榮生態圈赴海外搶商機，不該彼此攻防。

中華電信總經理郭水義今天出席天下雜誌論壇，針對台灣大哥大合併台灣之星，電信市場迎來新的三國時代，他表示，「電信業是規管事業，在法遵前提之下，樂見這樣的產業發展，也祝福他們結盟」，他看好，5G和AIoT可以創造無限可能，中華電信會一本初衷，努力協助各行業打造應用服務和生態系。

他也提到．中華電5G經過一年半的努力，目前在基地台建設、應用場域打造上都是獨步領先，網速下載、上傳，和AI、Big data、Cloud等科技上的表現都很好。

他更喊話，「中華電的5G不必等，現在就可以得到最優質服務」；中華電已在5G耕耘多時，在B2B和B2G市場、各種多元服務都居於領先地位。

他提到，樂見台灣大和台灣之星的合併，但效益發揮可能還要等個幾年，第一，要法規的程序，第二，頻譜不連續、還要等CA技術更成熟後，才能享有高網速服務，第三，企業文化還要整合。

他也表示，電信業不應是所謂的「新三國」時代，三國是彼此攻防，希望看到各自能打造出「生態圈」，越來越共榮，在台灣市場好好發展後，再去海外搶商機，不應該「你戳我一下，我戳你一下」侷限在國內市場互相廝殺。

此外，台灣大哥大與台灣之星合併後，1GHz以下總頻寬達60MHz，比法規三分之一上限多了10MHz，主管機關是否開市場先例，成為各界焦點。

郭水義表示，尊重大家討論出的共識，但法規要修改到大家都覺得合理，否則「跑快的人為什麼要跑快？」，盼主管機關創造出公平的法遵環境，但「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」，他強調，「中華電永遠走在最前面，也不會停下來」。（編輯：黃國倫）1110111