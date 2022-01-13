落實永續 星展銀與佳世達簽8億元永續連結貸款

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）星展銀行台北分行今天宣布與佳世達科技簽署2年期3000萬美元（約新台幣8億3000萬元）「永續連結貸款」，共同落實永續發展目標。

星展不僅是台灣首家推出永續連結貸款的銀行，目前為止，也已與7家企業合作永續連結貸款，除了佳世達科技，還有台積電、大聯大控股、文曄科技、緯創資通、友達光電、台塑河靜（開曼）等。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展與佳世達科技具有長久穩健的業務往來關係，佳世達科技也是極少數以跨產業經營的企業簽署永續連結貸款，希望透過集體的努力，讓集團旗下各公司共同朝向永續的目標邁進。

佳世達科技近年透過併購不同產業的隱形冠軍，至今已整合數十家企業，橫跨多個產業領域，包括顯示器、投影機等資通訊產品、醫療服務與醫療設備耗材、智能解決方案與5G網路通訊等多元事業布局。

星展銀行台北分行與佳世達科技簽署的永續連結貸款，將協助電子產品製造起家的佳世達科技，把永續納入企業整體的業務發展策略；在貸款期間內，星展銀行台北分行持續追蹤佳世達科技的永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率。

佳世達科技旗下各子公司，除了共享集團資源、發揮專業分工，也將朝向集團訂定的永續願景而努力，如降低溫室氣體排放量、用電、用水、廢棄物回收再利用及公司治理評鑑等。（編輯：郭無患）1110113