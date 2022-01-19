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美國5G恐擾飛安
新聞專題
美國5G恐擾飛安3/9

美國5G干擾飛安疑慮排除 長榮飛美航班恢復正常

2022/1/19 18:19（1/19 22:36 更新）
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美國聯邦航空總署（FAA）提出5G可能有干擾777機型飛安的疑慮，長榮航空對此表示，疑慮陸續排除中，後續航班將維持正常。（中央社檔案照片）
美國聯邦航空總署（FAA）提出5G可能有干擾777機型飛安的疑慮，長榮航空對此表示，疑慮陸續排除中，後續航班將維持正常。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）美國聯邦航空總署（FAA）提出5G有潛在干擾777機型飛安疑慮，長榮航空及華航今天都調整部分航班時間，指疑慮陸續排除中，長榮表示後續航班維持正常，華航說會依最新飛航通告執行。

因應FAA對美國電信業有關啟用5G可能帶來的飛安疑慮，長榮航空上午將台北往洛杉磯BR12、台北往紐約BR32延後3小時起飛，華航則是將明天從舊金山回台灣的班機時間提前4小時。

根據長榮航空提供的訊息，下午接獲FAA最新核准適航替代符合方法（AMOC），長榮航空飛往美國相關機場暫時排除5G干擾的疑慮，長榮航空後續往返美國的航班相關場站將維持正常起降。

長榮航空表示，同時也會持續掌握相關資訊，並密切關注波音公司、FAA最新技術性對策資訊，必要時將擬定相關應變措施，做航班必要的調整，確保飛航安全。

據了解，5G主要對777型飛機的雷達高度儀可能有影響，FAA提出技術指引後，陸續公告排除疑慮的雷達高度儀品牌，長榮航空使用的品牌已率先被公布排除。

華航回應，遵照FAA及波音公司發布的飛航通告，避免航機遭受5G訊號干擾，後續將依最新通告執行，排除對航班運行的影響，也將持續關注技術對策，確保飛航安全。（編輯：陳政偉）1110119

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