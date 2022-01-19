憂美國5G上路致系統故障 數家航空業者暫停部分飛美航班

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由於擔心5G行動網路影響飛機系統，杜拜阿聯酋航空宣布19日起暫停飛往美國芝加哥等多地的航班。（圖取自facebook.com/Emirates）

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（中央社紐約18日綜合外電報導）在美國航空業者反對推出5G服務，稱可能導致航運混亂後，美國電信巨擘AT&T和威瑞森今天同意部分暫緩啟動5G網絡，不過已有數家航空業者宣布暫停部分飛往美國機場的航班。

法新社報導，美國最大型航空業者執行長前一天警告，若按原訂計畫於19日推出5G服務，恐為旅行與運輸作業帶來「災難性中斷」。

航空業內部人士預料，接下來幾天還是會有部分航班停飛及其他影響，不過AT&T和威瑞森（Verizon）宣布的這項措施預料將預防最糟情況發生。

電信巨擘去年斥資數百億美元取得5G執照，但隨著5G上路時程逼近，航空業組織對5G可能對飛機的無線電高度計造成影響一事表達憂心。5G和無線電高度計可以在相同頻率下運作。

AT&T稱最新的暫緩動作是自願且暫時性的，AT&T發言人表示，正在與航空業及美國聯邦航空總署（FAA）合作，「以提供關於我們部署5G的進一步資訊，因為他們未充分利用他們原先擁有的2年時間來負責任地為5G部署擬定計畫」。

「我們將依照計畫在各地推出我們先進的5G服務，數量有限的塔台暫時除外。」

威瑞森發言人表示，19日會對約9000萬名美國民眾展開5G服務，但公司「自願決定在機場周邊限制5G網絡」。

這名發言人表示：「儘管5G既安全，又在40多個其他國家全面運作，聯邦航空總署和我國航空業者還無法完全解決機場周邊5G導航問題。」

路透社報導，白宮今天表示希望就5G部署一事達成解決方案，一方面保護飛航安全，另一方面將航空旅行受到的干擾減至最低。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）向媒體表示：「我們的目標當然是針對5G部署達成既能維持最高程度安全，同時讓乘客旅行受到的干擾降至最低的解決方案。」

另一方面，由於擔心5G行動網路部署，杜拜的阿聯酋航空（Emirates Airlines）今天宣布從本月19日起暫停飛往美國多個目的地的航班。

阿聯酋指出，這項舉措是出於「與美國國內5G行動網絡服務部署計畫相關的運作顧慮」，遭停飛的目的地包括波士頓、芝加哥、達拉斯－沃斯堡（Dallas-Fort Worth）、休士頓、邁阿密、紐瓦克（Newark）、奧蘭多、舊金山和西雅圖。

阿聯酋補充表示，飛往紐約甘迺迪國際機場、洛杉磯國際機場和華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）的航班將持續照常運作。

全日空與日本航空稍早宣布，由於可能受到美國5G訊號影響，取消日本與美國之間的部分航班。全日空指出，從美國波音公司方面獲悉，受5G電波影響，777型飛機於低空飛行時，控制機體姿勢的系統有可能會出現故障。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110119