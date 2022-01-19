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美國5G恐擾飛安
新聞專題
美國5G恐擾飛安4/7

5G恐致系統故障 全日空和日航取消部分飛美航班

2022/1/19 01:23（1/19 13:56 更新）
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（中央社東京18日綜合外電報導）全日空與日本航空18日晚間宣布，由於可能受到美國5G訊號影響，取消日本與美國之間的部分航班。美國聯邦航空總署（FAA）及多家航空公司先前警告，5G的電波可能導致飛機儀器和系統故障。

「讀賣新聞」報導，兩家航空公司飛美國線的波音777型飛機，將取消無法變更其他機型的航班。全日空指出，18日從美國波音公司獲悉，受5G電波影響，777型飛機於低空飛行時，控制機體姿勢的系統有可能會出現故障。

「朝日新聞」報導，全日空18日宣布、伴隨美國開始提供5G服務，由於波音要求暫停777型飛機營運，當前取消洛杉磯、紐約和芝加哥等與日本羽田及成田機場連結的20個航班，包括客機和貨機各10個航班，受影響旅客約650人。

根據全日空說法，美國航空當局於去年12月指出，5G電波可能會影響飛機的電波高度計，並於1月13日揭示可能受影響的機場。波音則通知運營其777型飛機的全部航空公司，由於可能會影響飛機降落時的機體控制而要求限制營運。日本航空也受此影響而取消部分航班。（譯者：劉學源/核稿：陳政一）1110119

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