美考量飛安欲再延5G上路時程 兩大電信斷然拒絕

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國電信巨擘AT&T和威瑞森（Verizon）今天拒絕運輸部與聯邦航空總署二度延後推出5G網路服務的要求，說5G網路對美國經濟活力、公共安全和國家利益，跟航空業一樣重要。

法新社報導，美國原定於去年12月5日推出這項高速行動寬頻科技，但航太巨擘空中巴士（Airbus）和波音公司（Boeing）提出新系統可能干擾測量飛機離地高度的「無線電高度計」（radio altimeter）隱憂後，AT&T和威瑞森將5G服務推出時間延至今年1月5日。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和美國聯邦航空總署（FAA）署長狄克森（Steve Dickson）去年12月31日致函AT&T和威瑞森，要求他們把推出日期再往後延。

這兩大電信業者在研究這項要求後，斷然回絕。

AT&T和威瑞森在聯名信中表示：「同意您的提議，一來會史無前例且不合理地規避了正當程序、規避了美國民主結構精心訂定的制約與平衡；二來是不負責任地放棄了部署世界一流、具有全球競爭力的通訊網路。」

聯名信還說，這些5G網路「對我們國家的經濟活力、公共安全和國家利益來說，都和航空業一樣重要」。

這封由法新社看過的信件是由AT&T執行長史丹奇（John Stankey）和威瑞森執行長衛翰思（Hans Vestberg）署名。

不過，兩人也遞出可能的橄欖枝，表示公司仍「致力與您的部門和利益相關各方合作…條件是美國聯邦航空總署和航空業也應如此，停止進一步升高埋怨」。

這兩位執行長並在信件中點出法國在化解5G服務與航空業顧慮方面的經驗。

他們寫道：「美國飛機目前每天都載運數以千計旅客進出法國，並且得到FAA完全許可。」

「法國已經在5G和飛安共存上提供了運作環境的實例。」

法新社報導，然而，法國民航當局去年2月建議不要使用運用5G技術的手機，以免干擾飛機無線電高度計，避免飛機在進場時發生「關鍵」錯誤。

法國民航當局也對某些機場附近的5G天線功率施加限制。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110103