美航空業者警告 5G上路將帶來災難性航空危機

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國電信巨擘AT&T和威瑞森（Verizon）的新5G服務預計將於19日上路，美國主要客運和貨運航空公司執行長今天警告，即將發生「災難性」的航空危機。

多家航空業者執行長在信中寫道：「我們緊急寫信，要求5G於2022年1月19日在全國各地上路時，應根據聯邦航空總署（FAA）的定義，將機場跑道方圓2英里內範圍排除在外。」

這封由法新社和路透社取得的信函，署名者還有運輸巨擘聯邦快遞公司（FedEx）和優比速公司（UPS），收件人則為白宮國家經濟會議（NEC）主席狄斯（Brian Deese）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、聯邦航空總署署長狄克森（Steve Dickson）和美國聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾（Jessica Rosenworcel）。

聯邦航空總署昨天表示，已批准部分轉頻器在5G部署範圍內安全運作，在88個受C頻段直接影響最大的機場中，開放5G在多達48個機場範圍內運作。

美國航空公司（American Airlines）、達美航空公司（Delta Air Lines）、聯合航空公司（United Airlines）、西南航空公司（Southwest Airlines）和其他航空業者執行長寫道：「除非我們的主要樞紐獲准飛行，否則絕大多數的旅行和運輸大眾基本上將停飛。」

路透社報導，聯邦航空總署曾警告，5G潛在的干擾可能會影響高度計等敏感飛機儀器，並影響低能見度的操作。

航空業者警告：「這意味著，跟昨天一樣的日子裡，會有超過1100架班機和10萬名乘客遭到取消航班、改道或延誤。坦白說，國家的商業將陷入停擺。」

航空業者執行長們寫道：「需要立即出手干預，以避免對航空旅客、運輸業者、供應鏈和必要醫療補給品運輸造成重大運作中斷。」

他們警告，新的C頻段5G服務可能會讓大量廣體飛機無法使用，還「可能會讓數以萬計美國人受困海外」。

受航空業者和飛機製造商警告影響，贏得合約、能在3.7-3.8 GHz頻段運作5G的威瑞森和AT&T，已經二度推遲5G上路時程。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110118