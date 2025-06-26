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福懋油股東會兩派對峙 2董事解任案未通過

2025/6/26 21:37（6/26 22:06 更新）
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福懋油26日召開股東會，聚焦於2名董事許逸群、陸醒華解任案，股東會前有股東登報質疑公司治理，呼籲股東拒絕出席。股東會投票結果，2名董事解任案均因未達2/3門檻而未通過。中央社記者何秀玲攝 114年6月26日
福懋油26日召開股東會，聚焦於2名董事許逸群、陸醒華解任案，股東會前有股東登報質疑公司治理，呼籲股東拒絕出席。股東會投票結果，2名董事解任案均因未達2/3門檻而未通過。中央社記者何秀玲攝 114年6月26日
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（中央社記者何秀玲台北26日電）老牌油脂廠福懋油今天召開股東會，聚焦於2名董事許逸群、陸醒華解任案，股東會前有股東登報質疑公司治理，呼籲股東拒絕出席。今天股東會最終投票，2名董事解任案均因未達2/3門檻而未通過。

懋油脂股東會前，今天有自稱福懋油小股東於報紙刊登「致福懋油脂全體小股東及主管機關單位」公開信，內容指出公司派吳家打算強行解任代表原始創辦人家族的2席董事，可能涉掏空公司資產，呼籲其他小股東勿出席，以降低出席率避免解任案過關，並請主管機關介入監督。

會中討論解任董事許逸群及陸醒華2案，分別為公司派吳家的同安化工企業股份有限公司、泰生海洋開發股份有限公司分別提案；案由均為違反公司法205條「董事應親自出席董事會」規定拒不出席，未盡到董事出席董事會及參與討論義務，此案於5月8日經審計委員會審議通過、董事會全體出席董事一致同意照案通過。

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今天福懋油股東會出席權數為55.49%、投贊成票含電子投票權數未達出席權數2/3，即為66.66%以上，對2位董事解任案投贊成票者則皆為65.33%，最終以些微差距未通過。

業界分析，以吳家持有逾50%股權，出席率55.49%，但卻未開出2/3票數，顯有內部倒戈跡象。（編輯：張良知）1140626

#股東會
#福懋油
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