張本渝斜槓架設瑜伽網站 先噴50萬元嘆創業難

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（中央社記者洪素津台北26日電）演員張本渝在大愛劇飾演帶護理系學生到原住民部落服務的老師，戲外她同樣有老師身分教授瑜伽，最近更著手架設瑜伽網站新計畫投資近50萬元，她嘆創業親力親為不簡單。

大愛劇「假日到山裏來看你」講述一群護理系老師與學生深入花東原住民部落陪伴教育，彼此療癒成長的故事。演員張本渝、張家慧、李宣榕、徐詣帆、陳妤、林慶台、林亭莉等人今天出席宣傳記者會，大夥表示，拍攝3個月期間，劇組正好碰上颱風及地震，拍攝過程驚險，但還好平安。

張本渝在劇中飾演老師，對於想做的事情，總是會堅持勇往直前；她戲外則著手創業，打造瑜伽學習網站，希望能整合教課、身心靈相關領域。

張本渝表示，所有的事情她一手包辦，從找律師立合約，到找廠商、工程師、老師及架設網站全不假他人之手，大嘆準備過程很辛苦，目前初估已花費近50萬元。另外她也著手申請政府補助，動用人脈學習寫企劃案，也求神拜菩薩，目標明年5月能讓網站上線運作。

說起感情狀況，張本渝說，有交往4年的男友，他也相當支持她創業的決定。男友雖是學設計的，但她不希望將感情與工作綁在一起；至於何時要結婚，先前已口頭答應男友求婚，男友或許7、8月份會回台，不排除2人順勢登記結婚。

同劇演員李宣榕飾演生了10個孩子的媽媽，在記者會上談到拍攝過程，她哽咽地說有些孩子會因為生活問題而被迫放棄夢想，「我能夠演出這部戲，用表演具體演繹故事，感覺讓我自己也釋放了一些情緒。」

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另外，劇中飾演學生的林孫煜豪、林亭莉、林巧媛因為一起拍戲而感情緊密，在花東拍戲那陣子正好碰上地震，林亭莉因害怕，整個人直接撲到林巧媛身上，讓林巧媛笑說，「那時候其實我們還不熟，但因為那次關係就熟絡起來，隔幾天就一起去泡溫泉了。」

「假日到山裏來看你」將於7月1日起在大愛電視播出。（編輯：戴光育）1140626