生態文化和平旅遊使者 台灣75歲單車不老騎士入埃及

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（中央社記者施婉清開羅26日專電）75歲退休國中訓導主任陳敏先隻身騎單車，以12年時間完成世界32國騎遊。日前自土耳其抵達埃及，欲在8天訪古搜奇的同時進行國民外交，傳播台灣「真善美聖」軟實力。

中央社記者與陳敏先約在他位於開羅市中心的下榻青年旅社見面訪談。

在記者逐漸靠近旅社門口時，一個俐落的身影突然從旁閃出，以猶如武俠小說人物般的颯爽英姿站在記者面前問道：「是中央社記者嗎？」

記者眼前這位頭戴自行車頭盔、身穿全套騎行裝的男子，身形輕盈，卻又綻放滿滿生氣與無窮的活力；手上指套還晃著顯眼的「中華民國國徽」，這和一般人腦海中所勾勒的75歲耄耋之年形象，完全截然不同；僅有下巴閃耀銀光的長鬍鬚是他歲月的紀錄。

身為虔誠天主教徒的陳敏先，從生命溯源開始向記者娓娓道來，訴說他如何在退休後因一段驚心無常的罹癌噩耗，孵化一道推行可永續的健康信念，並著手一場減碳單車環球行動，同時培育出一顆公益奉獻之心，還發展成一項偉大的國民外交行銷台灣願景。

陳敏先2011年向美利達自行車廠商提案，並在順利獲得贊助後，以「單車壯遊、為愛而騎、生命溯源、世界和平」為口號，2012年正式在全球展開生態文化和平單車騎行之旅，為自我開拓視野，也為公益團體募款。

陳敏先曾於2017年利用單車騎行活動為天主教博愛基金會籌募到新台幣250萬元，重建兒童關懷站女子宿舍。他還在去年接任中華存善慢飛天使關懷協會理事長，並積極推廣勸募計畫。

陳敏先目前正在籌劃成立「全國老中青幼單車協會」，目標是推廣全民體育，將台灣從單車生產王國晉升為單車生活王國。

從2012年至2024年的12年間，陳敏先獨自一人規劃了11次海外旅程，單槍匹馬以798天騎行32國共2萬5300公里。

旅程中，陳敏先除探訪各國文化景點、自然生態環境，也隨時隨地把握機會對外進行國民外交，與當地民眾或其他國外觀光客交流，分享台灣的人文美景。

陳敏先的騎行背包中也必定放有筆墨和自製的5種樣式祝福卡，用來在沿途廣結善緣，現場揮毫書寫中文詞句，贈送給相逢有緣人。

陳敏先已經規劃好在今年「一路向西」完成土耳其、希臘、埃及3國騎行後，明年要「一路向南」以中美洲加澳洲11國為目標；2027年則是要從美國舊金山「一路向東」騎到紐約聯合國總部，發表愛地球宣言，合唱「We Are the World」，宣導避免氣候災難的減排方案。

陳敏先爽朗地笑說「我是搬運工」，將「推廣世界文化和行銷台灣」視為志業。

乍見埃及對陳敏先來說，怎一個「驚」字了得。

陳敏先告訴中央社記者說，走出開羅機場後，從坐進破舊的Uber計程車，到目擊既混亂又擁擠的市區街道，再到步入破敗的旅社建築物，都是一連串的「驚嚇」。他還對著記者嘖嘖稱奇問道：「這樣的環境，你能住18年？」

然而，接下來卻是另外一連串的「驚嘆」大轉折。

陳敏先在23日與24日參觀埃及國家博物館、金字塔，還有去年新開放的大埃及博物館後，他對記者說：「太震撼了！」

輝煌至極的埃及古文明，讓陳敏先對埃及暫生的怨念瞬間成灰。

陳敏先驚訝地從記者處得知，瑰麗恢宏的大埃及博物館原型建築設計師是台灣人。接著一陣交流後，陳敏先眼中閃閃發光，雀躍地告訴記者說，他的2028年單車壯遊計畫已有腹案，他決定要在2028年重遊埃及。

陳敏先計劃先向符合ESG（環境保護Environmental、社會責任Social、公司治理Governance）的企業提案合作，然後在2028年將台灣製造的單車騎進金字塔，並在大埃及博物館展示台灣精品，讓台灣名號在國際上熠熠生輝。

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陳敏先還說，期盼屆時台灣生產的單車都能安裝晶片，記載騎行人的相關紀錄，並經由AI生成大數據，將統計整合結果匯集到聯合國跨政府氣候變遷小組，作為遏止地球暖化及氣候變遷衝擊的倡議行動。

陳敏先25日晚間帶著對2028年重返埃及的雄心壯志，搭機離開埃及返台。（編輯：唐聲揚）1140626

台灣單車不老騎士陳敏先已經75歲，仍四處騎行，期許成為生態文化和平旅遊使者。圖為攝於開羅市中心街道。中央社記者施婉清開羅攝 114年6月26日

台灣單車不老騎士陳敏先（左）出國總不忘宣傳台灣，將推行國民外交視為志業。圖為陳敏先在金字塔前與相遇的當地人交流，並贈送自己當場揮毫的祝福卡給對方。（陳敏先提供）中央社記者施婉清開羅傳真 114年6月26日