加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 娛樂

溫碧霞南台灣拍新片 自揭老爸花心曾不信愛情

2025/6/26 17:48（6/26 18:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
女星溫碧霞（圖）自製自演新片「謊島美人魚」，全程選在南台灣拍攝，愛狗的她還特別找了可愛的黃金獵犬來演對手戲。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月26日
女星溫碧霞（圖）自製自演新片「謊島美人魚」，全程選在南台灣拍攝，愛狗的她還特別找了可愛的黃金獵犬來演對手戲。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 114年6月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）港星溫碧霞自製自演新片「謊島美人魚」，在南台灣拍攝，上演夏日戀曲。久違演出愛情片，但她說小時候看見爸爸花心，曾不相信愛情，直到遇到老公何祖光才改變想法。

根據片商提供資料，溫碧霞久違演出愛情片，這次選在高雄跟墾丁拍攝，更爲此蓋了間民宿，因為每日天氣晴，讓演員心情都很好、也充滿火花，加上這次跟資深演員歸亞蕾繼「中國最後一個太監」後再次合作，又更加開心。

溫碧霞因為愛狗，刻意幫自己加場跟黃金獵犬的對戲。她表示，一直希望能拍跟寵物有關的故事，加上小狗訓練有素，對戲完全沒有遇到困難，「我們都笑他有點好色，總是纏著我要一起玩、要摸摸他，但拍攝時反而非常聽話乖巧，而且我覺得狗狗真的是人類的好朋友，他都會一直守在我們身邊。」

此次演出愛情片，溫碧霞卻說，從小看著爸爸花心，因此曾不相信愛情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她說，直到遇到老公何祖光才改變想法，結婚25年仍感情相當好，「我遇到他才開始相信有一生一世的愛情。人是感情動物，其實很難只愛一個人，難免會有些誘惑很難控制，但要為自己愛的人小心避開那些誘惑。」此次在南台灣拍攝時，何祖光也來台探班。

「謊島美人魚」將於明日起在全台上映。（編輯：吳素柔）1140626

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：