溫碧霞南台灣拍新片 自揭老爸花心曾不信愛情

（中央社記者王心妤台北26日電）港星溫碧霞自製自演新片「謊島美人魚」，在南台灣拍攝，上演夏日戀曲。久違演出愛情片，但她說小時候看見爸爸花心，曾不相信愛情，直到遇到老公何祖光才改變想法。

根據片商提供資料，溫碧霞久違演出愛情片，這次選在高雄跟墾丁拍攝，更爲此蓋了間民宿，因為每日天氣晴，讓演員心情都很好、也充滿火花，加上這次跟資深演員歸亞蕾繼「中國最後一個太監」後再次合作，又更加開心。

溫碧霞因為愛狗，刻意幫自己加場跟黃金獵犬的對戲。她表示，一直希望能拍跟寵物有關的故事，加上小狗訓練有素，對戲完全沒有遇到困難，「我們都笑他有點好色，總是纏著我要一起玩、要摸摸他，但拍攝時反而非常聽話乖巧，而且我覺得狗狗真的是人類的好朋友，他都會一直守在我們身邊。」

此次演出愛情片，溫碧霞卻說，從小看著爸爸花心，因此曾不相信愛情。

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她說，直到遇到老公何祖光才改變想法，結婚25年仍感情相當好，「我遇到他才開始相信有一生一世的愛情。人是感情動物，其實很難只愛一個人，難免會有些誘惑很難控制，但要為自己愛的人小心避開那些誘惑。」此次在南台灣拍攝時，何祖光也來台探班。

「謊島美人魚」將於明日起在全台上映。（編輯：吳素柔）1140626