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陳建仁參觀旅台美國創作者個展 肯定宗教藝術力量

2025/6/26 15:25（6/26 15:51 更新）
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前副總統陳建仁（左）前往參觀旅台美籍天主教藝術家史帝福（Steve Emmons）（右）畫展，與史帝福在一幅描述耶穌受難主題的畫作前合影。（史帝福提供）中央社 114年6月26日
前副總統陳建仁（左）前往參觀旅台美籍天主教藝術家史帝福（Steve Emmons）（右）畫展，與史帝福在一幅描述耶穌受難主題的畫作前合影。（史帝福提供）中央社 114年6月26日
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（中央社台北26日電）一場名為「基督征心」的展覽在台北市舉行，前副總統陳建仁親臨觀賞作品，並說「在當今世界面對動盪與分裂的時刻，宗教藝術能重新喚起人們內心的希望光明、慈悲憐憫與彼此相愛，使真善美的價值再次被看見與珍視」。

這項展覽6月14日至28日在台北市中正區靜慮畫廊舉行，作品是旅台美籍天主教藝術家史帝福（Steve Emmons）的創作。他說，希望以展出的繪畫與雕塑作品呈現信仰的奧祕與聖神的啟示，將藝術化作靈性修養的橋梁。

陳建仁是虔誠的天主教徒，長年推廣公共倫理與人文精神。據史帝福轉述，陳建仁對展覽所傳遞的「為愛而創作、為主而奉獻」的理念深表肯定，並期許未來在台灣能看到更多以信仰為核心、能觸動人心的宗教藝術展覽，讓藝術成為靈魂的慰藉與希望的仰賴。

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史帝福生長於美國的基督教家庭，去年在台北改信天主教，之後創作靈感源源不絕。預計今年第4季將再舉辦個展。他目前在台北教學與創作。

他表示，人類活在3度空間的世界裡，但上帝超越時間與空間，既在天上高處，也住在人們心中。他要把這份神學省思化為創作的原動力，讓作品成為藝術家與觀賞者之間深刻的信仰對話。（編輯：黃名璽）1140626

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