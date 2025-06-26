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「這次不會再被騙了吧」第2輯 15名檢察官教防詐

2025/6/26 18:45（6/26 19:31 更新）
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為提升全民防詐意識，法務部26日舉辦防詐手冊第2輯新書發表會，行政院政務委員林明昕（右）、法務部長鄭銘謙（左）出席。中央社記者謝幸恩攝 114年6月26日
為提升全民防詐意識，法務部26日舉辦防詐手冊第2輯新書發表會，行政院政務委員林明昕（右）、法務部長鄭銘謙（左）出席。中央社記者謝幸恩攝 114年6月26日
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（中央社記者謝幸恩台北26日電）法務部繼民國111年出版首本防詐手冊，今年集結15名檢察官推出「這次不會再被騙了吧！」防詐手冊第2輯，今天舉辦新書發表會，盼提升全民防詐意識，守護民眾財產安全。

法務部今天舉辦防詐手冊第2輯「這次不會再被騙了吧！」新書發表會，行政院政務委員林明昕、法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝及多名金融界代表出席。

鄭銘謙致詞表示，法務部身為打詐主責機關，自113年5月新政府上任至今年4月，已偵破詐欺集團案件2923件，查獲2萬5622名嫌犯，查扣不法所得新台幣242.23億元，並協助被害人調（和）解賠償金20.47億元。

他說，儘管打詐行動已有初步成果，但詐騙手法層出不窮，打詐工作不能鬆懈，希望防詐手冊成為全民必備的防詐工具，讓法律知識貼近生活，轉換化為實用智慧。

防詐手冊第2輯由卓俊忠、張富鈞、林彥均、黃彥凱、江玟萱、張雯芳、黃政揚、洪三峯、曾揚嶺、羅韋淵、黃筵銘、王聖豪、黃彥琿、鄭子薇、黃筱文等15名檢察官共同撰寫。羅韋淵、林彥均也在會中分享心得。

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羅韋淵表示，詐騙手法日益複雜，期待透過防詐手冊能普及防詐概念，提醒民眾保持警覺。

林彥均說，已有少年擔任詐團幹部的案例，甚至吸收中壯年車手，盼把防詐手冊推廣至各級學校，強化年輕世代法治觀念。（編輯：戴光育）1140626

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法務部26日舉辦防詐手冊第2輯新書發表會，手冊由15名檢察官共同撰寫，參與撰述的主任檢察官林彥均（左）、羅韋淵（右）出席分享心得。中央社記者謝幸恩攝 114年6月26日
法務部26日舉辦防詐手冊第2輯新書發表會，手冊由15名檢察官共同撰寫，參與撰述的主任檢察官林彥均（左）、羅韋淵（右）出席分享心得。中央社記者謝幸恩攝 114年6月26日
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