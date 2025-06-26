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「親密之海」多幕親密戲 瑞瑪席丹從影最大尺度

2025/6/26 15:16（6/26 15:51 更新）
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台劇「親密之海」26日公布正式海報，呈現主要演員吳慷仁（左起）、李銘順、瑞瑪席丹及于子育4人同床狀態，傳達既親密又疏離的情感拉鋸。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月26日
台劇「親密之海」26日公布正式海報，呈現主要演員吳慷仁（左起）、李銘順、瑞瑪席丹及于子育4人同床狀態，傳達既親密又疏離的情感拉鋸。（CATCHPLAY+提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月26日
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（中央社記者洪素津台北26日電）戲劇「親密之海」有很多親密戲，透過大膽的情慾展現來描述人與人之間最細膩的情感慾望，主視覺更是主演群李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育赤裸同床，其中瑞瑪席丹表示，這是從影以來最大尺度。

戲劇「親密之海」今天透過新聞稿公布正式海報和幕後花絮，主角李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育赤裸上半身同床，呈現出既親密又疏離的情感拉鋸，海報上「當幸福與慾望無法分辨」的標語，更為這場跨世代、多重關係的情感風暴定下核心命題。

幕後花絮的「親密戲篇」更首度揭露主角群拍攝高強度親密場景的真實心境與現場氛圍，李銘順透過新聞稿坦言：「我真的考慮不想要拍！」，于子育自曝：「真的是我有拍戲以來，最難拍的一部戲。」瑞瑪席丹表示：「這應該是我入行至今最大的尺度！」

而面對首次接觸的深度情慾演出，演員們在花絮中坦言，拍攝這些親密戲並不輕鬆，但彼此的信任讓他們能夠專注於角色和情感的呈現。李銘順與瑞瑪席丹、吳慷仁和于子育之間複雜的親密關係，也在這些場景中逐漸浮現角色的孤獨與渴望，他進一步分享：「情慾到極致，其實就是愛的表現。」

吳慷仁表示：「親密戲其實考驗的不只是演員，同時也在考驗團隊如何幫助演員與演員之間建立信任感，在現場拍攝的時候能順利進行。」

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瑞瑪席丹也坦言：「剛開始我真的有點不好意思，但因為太專注在角色身上，拍的時候其實很自然。」她指出劇中慾望很真實，「會讓你看清楚自己到底想要什麼。」而她的親密戲推進了角色關係的情感張力，呈現出慾望的混亂與選擇。

于子育表示，能在這樣安全又專業的環境中拍攝非常難得：「拍攝時我完全放心，因為那是一場非常私密、也非常真誠的表演，只是突破實在太大，我有點擔心自己媽媽看到。」（編輯：李亨山）1140626

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