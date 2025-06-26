民眾黨支持者赴總統府前陳情 要求賴總統收回雜質說

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德在「團結國家十講」中提及「透過選舉罷免，打掉雜質」，引發討論。約20名民眾黨支持者今天赴總統府前廣場抗議，要求總統收回雜質說，現場遭警方2度舉牌警告違反集會遊行法，之後群眾轉到總統府貴陽街二號門口，由總統府專門委員彭昌盛接下陳情書，結束陳情活動。

約20名民眾黨支持者下午3時至總統府重慶南路、府前廣場舉起「人民是國家的主人，不是賴清德要過濾的雜質」牌子。陳情書內容指出，賴總統做為台灣的領導人，曾多次強調「民主、自由、人權」的價值。然而，當「雜質」成為用來形容在野黨、異議支持者或不同聲音的比喻時，令人不禁要問：「在您眼中，人民是國家的主人，還是需被『打掉、去除』的阻力？」

陳情書內容表示，理解國家發展需要團結，但所謂「團結」應建立在尊重多元、包容異見、促進共識的基礎上，而非將異己視為威脅或障礙。

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陳情書強調，遺憾的是，過去幾年民進黨政府施政時常以「反共、護台」之名，行打壓異聲、分化社會之實。如今，身為總統卻再次以「民主名義」，訴諸排他性語言，令人深感不安，呼籲總統謹慎用詞、尊重民意，避免讓社會進一步撕裂。

民眾黨支持者在現場，經警方2度舉牌警告後，一行人轉往總統府貴陽街的二號門遞交陳情書，總統府也派專委彭昌盛代表接下陳情，結束這場活動。（編輯：林克倫、張若瑤）1140626