加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
台灣隊小馬亞太青棒賽奪冠 7月赴美參加世界賽
首頁 / 兩岸

中國能取代美國當國際領導？閻學通示警別捧殺

2025/6/26 17:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）美國總統川普上台後，改變許多美國在國際社會慣常的做法，以致外界認為中國可能趁機擴大其在國際上的影響力。北京學者閻學通認為，所有的領導者都是靠追隨者來界定的；把中國推入「領導陷阱」可能會搞垮自己。

微信公眾號「鳳凰新聞」今天刊出5月底對北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通的訪問，談美國與中國國際影響力相關的問題。

閻學通認為，美國在國際層面的領導力已經不如以前，追隨者已經開始減少。美國的貿易實力、科學研究都在下降，第一季GDP出現負成長，川普這一任期內，「是美國綜合國力下降速度比較快的時期」。

被問到國際上擔任領導國家的狀態，他說，所有的領導者都是靠追隨者來界定的，是被追隨者說他是領導，「凡是自己說自己是領導，在多數情況下，是因為他沒有領導能力，所以才強調自己是領導」。沒有追隨者，任何一個國際行為體界定自己是領導者都沒有意義。

關於中國國際領導力的現狀，他表示，中國在國際社會上的環境有所改善，「有越來越多的國家對中國的印象在開始往好的方向變化」，主要的原因是川普的政策使越來越多國家對中美進行比較，這是一個比較的結果。

但他指出，在全球性的組織中，現在中國還沒有居於領導地位，無論是世界貿易組織、世界銀行、國際貨幣基金組織還是聯合國，在全球性的組織裡，還難說中國有領導地位。在金磚國家組織、亞投行這些以中國為主的這些項目上，中國領導作用會大一點，「但它還僅僅是問題性的組織，還不是全球性的」。

提問者說，川普政府削減美國國際開發總署（USAID）這種全球性援助組織的資金，美國國務院改革也削弱了其在非洲的整個外交體系，很多外媒在分析中國能不能夠去填補這樣的空白。

閻學通強調，中國政府已經明確表態，無意去取代美國，成為美國那樣的領導。此外，當領導是要付出代價的，當你沒有資源提供公共產品的時候，當領導只能是一句空話。中國現在還不是世界最強大國家，必須量力而為。

他甚至提出「領導陷阱」之說，認為在「捧殺」之下，讓中國付出比自己國力更大的財力物力去當領導，最後會把自己搞垮。

他說，中國不應該把當領導作為自己的目標，而是要「搞好自己」。「一個真正能夠當好國際領導的國家，會說我不想當，但別人非讓我做。」

此外，中國要推行任何一種價值觀或社會規範，他認為都必須先在本國推行，如果在本國推行不動，不可能在國際上推行成功。

閻學通表示，現在中國和美國都沒有能力在國際上提供一個單獨的領導。現在形成中美兩極，而不是以兩個集團相對立的兩極格局的趨勢會越來越明顯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他解釋，當前許多國家正利用中美矛盾採取「對沖戰略」。這種戰略過去被簡單化成「經濟靠中國，安全靠美國」，但事實上已變得更加精細。在經濟上，可能貿易靠中國，金融靠美國；在安全上，可能是戰爭靠美國，但是建立全球安全秩序靠中國。他稱這為「問題性結盟」，也就是說問題性選邊。

身為國際關係學者，他對未來10年的預測是，有兩個勢力在不斷上升，第一個是民粹主義思潮在不斷提升，第二個是逆全球化的勢頭會越來越強烈。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140626

川普
美國明年度國防預算 川普盼增購高科技飛彈與無人機聯準會主席：不急於降息 料不會出現停滯性通膨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：