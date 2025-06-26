中國能取代美國當國際領導？閻學通示警別捧殺

（中央社台北26日電）美國總統川普上台後，改變許多美國在國際社會慣常的做法，以致外界認為中國可能趁機擴大其在國際上的影響力。北京學者閻學通認為，所有的領導者都是靠追隨者來界定的；把中國推入「領導陷阱」可能會搞垮自己。

微信公眾號「鳳凰新聞」今天刊出5月底對北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通的訪問，談美國與中國國際影響力相關的問題。

閻學通認為，美國在國際層面的領導力已經不如以前，追隨者已經開始減少。美國的貿易實力、科學研究都在下降，第一季GDP出現負成長，川普這一任期內，「是美國綜合國力下降速度比較快的時期」。

被問到國際上擔任領導國家的狀態，他說，所有的領導者都是靠追隨者來界定的，是被追隨者說他是領導，「凡是自己說自己是領導，在多數情況下，是因為他沒有領導能力，所以才強調自己是領導」。沒有追隨者，任何一個國際行為體界定自己是領導者都沒有意義。

關於中國國際領導力的現狀，他表示，中國在國際社會上的環境有所改善，「有越來越多的國家對中國的印象在開始往好的方向變化」，主要的原因是川普的政策使越來越多國家對中美進行比較，這是一個比較的結果。

但他指出，在全球性的組織中，現在中國還沒有居於領導地位，無論是世界貿易組織、世界銀行、國際貨幣基金組織還是聯合國，在全球性的組織裡，還難說中國有領導地位。在金磚國家組織、亞投行這些以中國為主的這些項目上，中國領導作用會大一點，「但它還僅僅是問題性的組織，還不是全球性的」。

提問者說，川普政府削減美國國際開發總署（USAID）這種全球性援助組織的資金，美國國務院改革也削弱了其在非洲的整個外交體系，很多外媒在分析中國能不能夠去填補這樣的空白。

閻學通強調，中國政府已經明確表態，無意去取代美國，成為美國那樣的領導。此外，當領導是要付出代價的，當你沒有資源提供公共產品的時候，當領導只能是一句空話。中國現在還不是世界最強大國家，必須量力而為。

他甚至提出「領導陷阱」之說，認為在「捧殺」之下，讓中國付出比自己國力更大的財力物力去當領導，最後會把自己搞垮。

他說，中國不應該把當領導作為自己的目標，而是要「搞好自己」。「一個真正能夠當好國際領導的國家，會說我不想當，但別人非讓我做。」

此外，中國要推行任何一種價值觀或社會規範，他認為都必須先在本國推行，如果在本國推行不動，不可能在國際上推行成功。

閻學通表示，現在中國和美國都沒有能力在國際上提供一個單獨的領導。現在形成中美兩極，而不是以兩個集團相對立的兩極格局的趨勢會越來越明顯。

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他解釋，當前許多國家正利用中美矛盾採取「對沖戰略」。這種戰略過去被簡單化成「經濟靠中國，安全靠美國」，但事實上已變得更加精細。在經濟上，可能貿易靠中國，金融靠美國；在安全上，可能是戰爭靠美國，但是建立全球安全秩序靠中國。他稱這為「問題性結盟」，也就是說問題性選邊。

身為國際關係學者，他對未來10年的預測是，有兩個勢力在不斷上升，第一個是民粹主義思潮在不斷提升，第二個是逆全球化的勢頭會越來越強烈。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1140626