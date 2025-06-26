苗縣頒國中會考獎勵金 6人滿級分各獲10萬元

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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣府今天頒發國中會考成績激勵方案獎勵金。今年共124名學生達標，其中有6人達滿級分，各獲新台幣10萬元獎金。

苗栗縣教育處指出，今天在縣府國際會議廳舉辦「國中教育會考成績激勵方案暨科技教育競賽成績優異人員」頒獎典禮，苗栗縣今年國中教育會考個人獎勵金，除維持5A10+寫作6級分（滿級分）獎金新台幣10萬元外，也提高部分獎額。

分別為5A10+寫作5級分由1萬元調整為5萬元、5A9+寫作6級分由1萬元調整為3萬元、5A9+寫作5級分由9000元調整為1萬元，藉以激勵學子向上心。

教育處表示，苗栗縣今年滿級分榜首共計6人，分別來自照南國中3人、君毅高中國中部3人；達5A10+寫作5級分者有8校15人，總計19所公私立國中124名學生達到激勵方案5A5+寫作5級分以上標準，共頒發獎勵金215萬2000元。

鍾東錦出席頒獎時說，能獲得滿級分非常不容易，且苗栗縣今年滿級分榜首人數高居竹竹苗3縣市之冠，苗栗的孩子絕對不會比別人差，感謝校長、老師及家長的用心，以及孩子們自我努力證明實力；6名榜首中有1人已決定留鄉在竹南高中就讀。

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他表示，支持學生就近入學，但也能理解許多家長想讓孩子到竹中、竹女或竹科實中就讀。

鍾東錦說，苗北地區學生人數暴增，縣府持續爭取設置苗科實驗中學一案，希望打造更好的就學環境；此外，除了拔尖，扶弱也很重要，期勉各校教學團隊投入心力，為苗栗培養更多優秀人才。（編輯：戴光育）1140626