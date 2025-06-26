加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／最新全球和平指數出爐 台灣仍穩居前段班
首頁 / 兩岸

喪失原籍證明補件申請 邱垂正：陸配有困難都可反映

2025/6/26 18:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北26日電）原陸籍人士喪失原籍證明補件申請倒數，陸委會今天在台中舉辦關懷陸配活動，主委邱垂正到場聆聽陸配心聲、說明政策，並強調有任何困難均可向陸委會反映，會以最大努力盡心協助。

陸委會發布新聞稿表示，為協助已取得台灣身分的陸配順利完成繳附喪失原籍證明，26日在台中舉辦關懷陸配活動。邱垂正特別到場聆聽陸配們心聲，解答個案疑義，同時說明既有的法律規定以及政府再次提供補繳機會的政策意旨。

邱垂正提醒，陸配如已在台設籍，擁有合法而完整的台灣身分，才能安心在台安居樂業生活。陸委會是陸配們永遠的娘家與最堅強的後盾，不論是繳附喪失原籍證明或在台所遇其他困難，均可向陸委會反映，都會以最大的努力，盡心協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陸委會表示，活動現場共有16位陸配出席，包括來自四川的嚴龍仙，在台超過20年，持續扎根營造友善多元社區，關懷服務來自不同國家的新住民；移民署第10屆築夢計畫獲獎者羅慧，同樣來自四川且已考取丙級廚師證照，以美食為媒介推廣四川文化特色；從河南嫁來台灣的楊延輝，多年關懷弱勢長者與貧困家庭，2023年更擔任台中市南區性平大使，積極將性別平等意識的種子植入社區地方土壤。

根據新聞稿，陸委會法政處副處長董玉芸、移民署中區事務大隊副大隊長林萬益，以及台中市第一服務站主任王驥也到場關懷。（編輯：楊昇儒）1140626

#台中市
#南區
#移民署
#陸委會
#四川
#邱垂正
邱垂正
邱垂正接見法議會友台小組 就認知作戰等議題交流陸委會研議加強公務人員赴陸管制 擴及至基層
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：