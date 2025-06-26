喪失原籍證明補件申請 邱垂正：陸配有困難都可反映

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（中央社記者吳柏緯台北26日電）原陸籍人士喪失原籍證明補件申請倒數，陸委會今天在台中舉辦關懷陸配活動，主委邱垂正到場聆聽陸配心聲、說明政策，並強調有任何困難均可向陸委會反映，會以最大努力盡心協助。

陸委會發布新聞稿表示，為協助已取得台灣身分的陸配順利完成繳附喪失原籍證明，26日在台中舉辦關懷陸配活動。邱垂正特別到場聆聽陸配們心聲，解答個案疑義，同時說明既有的法律規定以及政府再次提供補繳機會的政策意旨。

邱垂正提醒，陸配如已在台設籍，擁有合法而完整的台灣身分，才能安心在台安居樂業生活。陸委會是陸配們永遠的娘家與最堅強的後盾，不論是繳附喪失原籍證明或在台所遇其他困難，均可向陸委會反映，都會以最大的努力，盡心協助。

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陸委會表示，活動現場共有16位陸配出席，包括來自四川的嚴龍仙，在台超過20年，持續扎根營造友善多元社區，關懷服務來自不同國家的新住民；移民署第10屆築夢計畫獲獎者羅慧，同樣來自四川且已考取丙級廚師證照，以美食為媒介推廣四川文化特色；從河南嫁來台灣的楊延輝，多年關懷弱勢長者與貧困家庭，2023年更擔任台中市南區性平大使，積極將性別平等意識的種子植入社區地方土壤。

根據新聞稿，陸委會法政處副處長董玉芸、移民署中區事務大隊副大隊長林萬益，以及台中市第一服務站主任王驥也到場關懷。（編輯：楊昇儒）1140626