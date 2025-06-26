內政部推科技執法搜救 全台8縣市警局成立無人機隊
2025/6/26 19:14
（中央社記者高華謙台北26日電）內政部今天表示，推動無人機運用在搜救、火場監測、地震場域勘查與科技執法等領域，目前全台8縣市警察局已成立無人機隊，消防署預計2026年底完成建置「無人機搜救影像管理平台」。
內政部今天舉行部務會報，安排警政署、消防署及國家公園署報告「無人機運用、規劃、推動困難及策進」。部長劉世芳說，為配合行政院推動無人機產業政策，內政部盤點需求，推動人工智慧（AI）派遣無人機搜救、火場監測、水域救援、山域搜救及地震場域勘查。
劉世芳說，在國家公園、海岸地區及濕地等自然保育區域，也將導入無人機技術，透過智慧科技應用及科技協助執法，提升監測精度與風險預警，提高山域管理及災害搶救成效。
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內政部指出，目前台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市及雲林縣等8個警察局已成立無人機隊，其餘警察機關正積極規劃中，並依各地區狀況擴大無人機運用，同時也會遵守個資保護及資安防護，兼顧治安維護與人權保障。
內政部表示，隨著台灣自然災害頻率日益增加及建築結構型態改變，消防署積極導入無人機搜救技術以提升救災效率並確保消防人員安全，例如消防署推動「AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫」，建置「無人機搜救影像管理平台」，預計今年底完成44架複雜地形無人機採購，民國115年底完成全案建置，完備山域事故空中偵搜AI定位與規劃地面救援機制。（編輯：林克倫）1140626
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