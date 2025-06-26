蕭如松園區7月起免費入園 推藝術與日式建築之美
2025/6/26 18:24（6/26 19:31 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）新竹縣蕭如松藝術園區曾獲「百大文化基地」之一，園區今天宣布，為讓更多民眾認識台灣重要水彩畫家蕭如松，也可至園區走訪日式木造建築，7月1日起免費入園。
新竹縣文化局資料指出，蕭如松（1922至1992）擅長以水彩寫生創作，畢業於新竹師範演習科，創作風格是以東方書法的線條與筆觸，汲取現代繪畫的特點融會，展現出獨具一格的自然風景繪畫。
文化局表示，歷史建築「蕭如松故居建築群」曾是竹東地區藝術家蕭如松的故居，其園區房舍原為日治昭和年間興建的日式木造教師宿舍。
文化局指出，縣府爭取中央補助整修，將故居和周邊4棟建築一併規劃為藝術園區，委託民間團隊營運活化，提供展覽與藝術交流、研習空間。
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蕭如松藝術園區今天透過文字表示，園區推動系列藝術活動，不僅有藝術家到場演講，於7月間也安排有果醋DIY活動，而在10月起日本水彩畫家中村勝人及末廣章，與2名台灣水彩畫家洪東標、古雅仁舉辦台日國際繪畫交流展。
蕭如松藝術園區指出，為讓民眾可到園區了解藝術並走訪日式建築，從7月起可免費入園，另在導覽、浴衣等體驗，需先預約。（編輯：龍柏安）1140626
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