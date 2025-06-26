林昱珉5局好投飆速150 沙子宸高階1A初先發吞敗

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）美職響尾蛇隊3A台灣左投林昱珉今天先發登板，主投5局僅失1分，飆出150公里球速，不過最後無關勝敗；剛升高階1A的運動家隊投手沙子宸先發投3局，失掉6分（5責失）吞敗。

林昱珉今天先發對上天使隊3A，1局上雖然出現觸身球、四壞球保送各1次，不過力保不失分；2局上回穩演出3上3下，3局上隊友發生失誤，但也沒有掉分；4局上被轟出1發陽春砲，5局上被敲2支一壘安打，不過也飆出2次三振，沒有失分。

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總計林昱珉用84球主投5局，被敲出3支安打，出現2次四死球，投出5次三振，失掉1分，單場最快球速93.3英里（約150.1公里）。最終響尾蛇隊3A以6比2奪勝，不過林昱珉無關勝敗，本季目前出賽10場都是先發，拿下1勝3敗，防禦率5.40。

另外，運動家隊投手沙子宸今天迎來升上高階1A的首度先發出賽，對上紅人隊高階1A，總計用64球投3局，被敲出7支安打，包括在3局上被轟的3分砲，投出1次三振，失掉6分含5分責失，最終吞下敗投，目前在高階1A防禦率15.00。（編輯：張雅淨）1140626