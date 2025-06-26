傳統豬瘟消除 農業部感謝百歲疫苗發明者林再春

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）世界動物衛生組織（WOAH）5月認證台灣為傳統豬瘟非疫國。農業部次長杜文珍上週將「傳統豬瘟非疫國證書」複印本，送給百歲的林再春，60年前他發明豬瘟疫苗，疫情得以控制。

農業部臉書今天貼文，杜文珍上週帶著「傳統豬瘟非疫國證書」複印本，來到博士林再春位於新北淡水的宿舍，代致贈「傳統豬瘟非疫國證書」複印本，代表國人感謝林再春對國家的貢獻。

杜文珍向林再春介紹證書上面的內容，並說「這項榮譽是我們特別從法國帶回來給你的！」林再春回說：「這是給台灣的。」

農業部臉書寫著「那天外面下著細雨，小小的宿舍客廳，除了林再春的家人，還擠滿了不同世代的獸醫所所長、研究人員。從過去家畜衛生試驗所時期，到現在的農業部獸醫研究所，就是他們一棒接著一棒，用專業守住了台灣的畜產業。」

臉書提到，林再春看著證書，慢慢地問到「現在還有豬瘟嗎？」所有人大聲雀躍地向他報告「沒有了！整個台灣都沒有豬瘟了！」

臉書描述林再春回憶起當初對抗傳統豬瘟的日子，林再春說：「真的很難，到處都有豬瘟。」時間回到1952年，那年博士李崇道從菲律賓引進兔化豬瘟弱毒株，交由林再春及同仁進行後續研究開發。

農業部指出，傳統豬瘟疫苗開發出來前，台灣曾經用福馬林處理的臟器死毒疫苗，以及結晶紫（crystal violet）處理過的死毒疫苗，但效果都不理想。

後來，林再春透過兔子的不斷繼代，讓病毒的毒性減弱，只在淋巴系統增殖，而不會傷害到其他臟器，進而形成保護，最終經歷9年的時間，成功開發出「LPC兔化豬瘟疫苗」，而「LPC兔化豬瘟疫苗」也成為台灣傳統豬瘟防治中最重要的一塊基石。

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農業部表示，疫苗研發成功後，開始普遍施打，成功將傳統豬瘟的發生率從8.13%降低到1965年的0.02%。

林再春今年正好100歲，超過60年前發明的疫苗，控制住了當時台灣豬瘟的疫情，也讓台灣在60多年後，成為亞洲唯一的3大豬病非疫國。（編輯：管中維）1140626