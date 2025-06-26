李大維新書披露川蔡通電、九二會談與國安團隊性格

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）前海基會董事長李大維今天發表新書「和光同塵」，書裡披露美國總統川普2016年首次當選總統時，與時任總統蔡英文致電祝賀過程、北京學者對九二會談看法，以及蔡英文任內國安團隊任事風格等不為人知內情。

李大維曾任駐美代表、外交部長、國安會秘書長與總統府秘書長，今天發表新作「和光同塵：一位外交官的省思」，前總統蔡英文透過預錄影片祝賀，前外長錢復、林永樂，前陸委會主委邱太三、前駐美代表高碩泰以及前退輔會主委馮世寬、前參謀總長李喜明等前任外交兩岸國安等人與會，外交部政次吳志中、陳明祺也到場祝賀。

「和光同塵」書中揭露，共和黨智庫2049計畫研究所主席薛瑞福（Randall Schriver）安排川普（Donald Trump）與蔡英文在2016年12月2日通話，短短11分鐘談話裡，川普還邀請蔡英文到華府訪問。但蔡英文對此相當冷靜沉著，未正面回應，並指示隔天早上簡單發稿即可，沒想到川普陣營主動早一步，先把兩人通話訊息發上推特。

李大維在書中透露，川蔡通話當天早上，他曾交代北美司準備談話參考資料，但送來的內容多屬雙邊議題、欠缺元首高度，事實上在通話過程中也沒派上用場，倒是國安會幕僚趙怡翔準備的英文說帖相當適用。

對此，李大維在新書發表會後接受聯訪表示，新書會引用外媒報導內容，就是想講求資料來源清晰，他也不願多加內容，但事實上（川蔡通電）幫忙的朋友很多；至於蔡英文當時未正面回應訪美，「我想當時（美國）總統當選人未必對整個狀況有深刻了解，所以有邀請」。

李大維於書中另提到，蔡英文2016年就職演說提到尊重「1992年會談的歷史事實」，顯示希望與北京有對話空間，之後美方情報人士曾告訴李大維，北京智庫第一時間反應尚屬正面，但台灣有數名前政治人物基於私利，竟電告北京當局不應該接受。

新書發表會上，對談人問及川普曾揚言要「抽乾沼澤」（drain the swamp），認為華府在環城公路裡生活（inside the beltway）的既定菁英應被清除。

李大維指出，美國是一個很大且多元的國家，495環城公路之內與之外的思維模式、有相當差異。川普這次能夠王者歸來，就是拜川普打出「MAGA」（讓美國再次偉大）、打出「抽乾沼澤」，但這些口號是否能夠做到，他個人是懷疑的，因為這牽涉到文化、組織的問題。

李大維表示，美國中西部鐵鏽區可能覺得川普走在正確方向，認為像是平權等許多政治正確作為、做過頭，應該像鐘擺理論，到了左邊那頭後、就要往中間擺。但他自己的感覺是，歷史長河就像鐘擺，到了一頭後就要向另外一個方向的中間去擺，「現在就在擺到另外一個方向的途中」。

此外，新書也提到，蔡英文的國安團隊成員背景不同，「有時，會看到某些首長在社群平台上令人突兀的推文與國家元首的風格、政策有別」，外界猜測這是在唱雙簧，但他親耳聽到的是，蔡英文在內部會議說「管好你的推文」。

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李大維在書裡寫道，而類此「自走砲」型的閣員，通常非官僚體系出身。這樣的作為或可視為引領風潮，但並非適用所有情況，講究字斟句酌的國安領域就不然，須誡之慎之。

至於媒體詢問，書中所指的「首長」是誰，李大維回應，既然在書裡面沒寫出名字，就不多說了。（編輯：林克倫、張若瑤）1140626