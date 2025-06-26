中國將辦閱兵紀念抗戰勝利 陸委會：勞民傷財

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（中央社記者吳柏緯台北26日電）今年是抗戰勝利80週年，中國9月3日將在北京天安門前舉行閱兵。陸委會今天強調，抗日戰爭是中華民國領導，不認可中共搶奪國際話語權；台灣近期會舉行一系列紀念活動，但不會舉辦勞民傷財的閱兵。

陸委會今天下午舉行例行記者會，梁文傑主持並回應「抗戰勝利80週年」相關議題。

中國將於9月3日上午舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會」，其中包括閱兵，將邀國民黨抗日老兵現場觀禮。國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，台灣光復的歷史證明，「台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體」。

對於中國藉由抗戰勝利80週年搶奪國際話語權的行為，梁文傑表示，抗日戰爭是由中華民國政府領導，中共是在戰爭結束以後才冒出來的。「現在中共卻說這場戰爭是由他們領導，或是說，他們是這場戰爭的中流砥柱。在中華民國政府的立場，是絕對不認可的事」。

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他指出，目前退輔會跟國防部都有規劃相關紀念活動。國防部在台灣圖書館策辦「二戰暨抗戰勝利80週年特展」，後續還有一系列活動；退輔會也有舉辦10多場的活動，包含學術研討會、音樂會、文物展。

梁文傑強調，台灣對抗戰勝利80週年有相關的規劃，但是「不會搞大閱兵，因為那是勞民傷財」。（編輯：楊昇儒）1140626