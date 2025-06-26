新台幣強升 壽險業5月虧1066億元創統計以來最慘
2025/6/26 19:50
（中央社記者蘇思云台北26日電）金管會今天公布5月底保險業獲利狀況，受到新台幣5月強勢升值影響，壽險業5月單月稅前虧損新台幣1066億元，創下2020年統計以來最慘，其中，受到匯率影響的淨投資損失達280億元。
根據金管會統計，壽險業今年前4月獲利原本還有449億元，不過，新台幣5月累計升值2.088元、升幅6.98%，拖累壽險業5月大虧1066億元，導致前5月壽險業轉呈虧損。
金管會保險局主秘古坤榮今天在例行記者會上表示，保險業稅前損益截至5月底為虧損495億元，年減少2260億元。其中，壽險業前5月稅前虧損617億元，較去年同期大幅減少2257億元、年減幅137.6%，產險業前5月稅前損益122億元，也年減3億元、減幅2.4%。
古坤榮解釋，壽險業5月稅前虧損1066億元，主要是因業務承保損失668億元，加上淨投資損失280億元，還有營業費用112億元所致。
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進一步觀察保險業淨值變化，古坤榮指出，保險業5月底淨值2兆1857億元，較去年同期減少4267億元或減幅16.3%。其中壽險業淨值2兆345億元，年減4407億元或17.8%；產險業淨值為1512億元，年增140億元或10.2%。
此外，今年5月底新台幣兌美元匯率相對去年底升幅9.53%，古坤榮指出，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為188億元，較去年底大減2008億元。今年5月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動影響合計數為負2638億元，同期間壽險業國外投資淨利益，包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動，合計虧損1384億元。（編輯：林家嫻）1140626
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