台泥取得170億元綠色貸款 年減利息支出1.7億元
2025/6/26 20:24
（中央社記者何秀玲台北26日電）台泥宣布旗下荷蘭子公司TCC（Dutch）Holdings B.V.，在國際綠色金融領域簽訂並完成動撥一筆為期5年、規模達5億歐元（約新台幣170.8億元）的「綠色貸款」，預計每年可為台泥節省至少500萬歐元（約新台幣1.7億元）利息支出。
台泥今天透過新聞稿表示，這筆5年期歐元綠色貸款的利率加碼，僅100個基本點（bps），相較於其他國際大型投資等級企業目前發行的歐元綠色債券發行利率，加碼僅約一半。
台泥表示，此次融資的成功，大幅提升台泥流動比率，進一步強化財務穩健性。此案由法國東方匯理銀行擔任綠色架構顧問銀行，並攜手法國巴黎銀行、三菱日聯銀行、星展銀行（台灣）及台北富邦銀行等5家國際級商業銀行共同承銷。
台泥表示，此筆綠色貸款嚴格遵循最新發布的「綠色融資框架」，並獲得第三方機構ISS Corporate第二方意見認證，確保符合國際最高等級綠色債券與綠色貸款原則。
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台尼指出，資金用途全數用於償還現有貸款，支持降低碳排放、發展綠色新能源，提高再生能源占比及提升資源循環效率等項目，符合台泥2050年淨零排放的長期策略。
台泥表示，繼今年3月成功發行3.5億美元無擔保綠色可轉債後，本次綠色貸款完成，標誌著台泥集團在國際綠色資本市場，已建立信用基礎與品牌影響力。（編輯：張良知）1140626
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