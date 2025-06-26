藥廠前董事長涉藉利多內線交易 北檢約談26人
2025/6/26 20:18
（中央社記者林長順、何秀玲台北26日電）晟德旗下永昕生醫於109年4月間發布將與歐洲製藥公司簽訂資產銷售合約的重大訊息。檢調獲報，晟德林姓前董事長等人涉趁機內線交易，今天兵分23路搜索，並約談林姓前董事長等26人。
對此，晟德晚間發出聲明指出，此次調查與晟德公司無涉，對公司業務與財務不造成影響；晟德注重公司治理，希望檢調與主管機關詳查，以正視聽。晟德集團所屬各公司，未來仍將持續強化法遵、恪守法令，以維護廣大股東及投資人權益。
另外，永昕發布重大訊息表示，以第三方身份配合法務部調查局於今天進行調查，全力配合協助，對公司財務業務無影響。
永昕生醫於民國109年4月底發布重大訊息，永昕即將與全球前百大製藥公司簽訂資產銷售合約，以總價金1650萬美元（約合新台幣5億元），轉讓LusiNEX相關的細胞株庫、CMC技術、智慧財產權及臨床試驗結果，給這家歐洲製藥公司。
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檢調獲報，晟德大藥廠林姓前董事長與妻子、兒女等人涉嫌在重大訊息確定後、未公開前後，透過相關帳戶買賣公司股票等，擬制性獲利新台幣數萬元至數十萬元，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。
台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分23路，搜索林男住處及永昕公司等地，並約談林男等26人，晚間將陸續移送北檢複訊。（編輯：戴光育）1140626
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