加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／最新全球和平指數出爐 台灣仍穩居前段班
首頁 / 證券
伊朗情勢
新聞專題
伊朗情勢2/300
首頁 / 證券

市場關注中東局勢 亞股走勢分歧

2025/6/26 18:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港26日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢不一，國際油價則走揚，投資人持續密切關注以色列和伊朗停火的最新發展。

在脆弱的以伊停火協議暫時維持的情況下，美國總統川普表示，將於下週與德黑蘭當局舉行核談判，儘管他堅稱美國的打擊已讓伊朗核計畫倒退「幾十年」。

在以伊停火宣布後，國際原油價格於23日和24日連續挫跌，之後連續2個交易日上漲。但漲幅因石油輸出國家組織（OPEC）與其他主要產油國可能提高產能的預期而受限。

google news透過 Google News追蹤中央社

獨立投資研究公司晨星公司（Morningstar）亞洲股票市場策略師王凱（Kai Wang）寫道：「儘管以伊衝突正在緩解，但我們認為，地緣政治風險仍然存在，停火協議可能很容易破裂。」

亞股今天走勢不一，香港、上海、雪梨、首爾股市下跌；東京、新加坡、台北、雅加達和威靈頓股市則上漲。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140626

#川普
#中東
#油價
#新加坡
#以色列
#石油輸出國家組織
#伊朗
#亞股
#以伊衝突
伊朗情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
紐時：川普打擊伊朗 可能影響中國對台戰略考量
40
更多編輯台推薦新聞：