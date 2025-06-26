喪失原籍證明補件申請倒數 已繳附與具結逾8000件

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（中央社記者吳柏緯台北26日電）原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，申請時間將在30日屆滿。陸委會副主委梁文傑今天說，已實際完成繳附證明文件者有5534人、已具結者達2572人，仍有部分案件仍在辦理、等待驗證。即使超過期限只要有積極行動，不會逕行註銷身分。

陸委會今天下午舉行例行記者會，梁文傑主持並說明「喪失原籍證明」補件的相關進度。

梁文傑說明，本次專案總計通知1萬2146人，截至25日，已實際完成繳附證明文件者有5534人。目前仍有部分案件還在赴陸辦理或等待公證書陸續寄達海基會等待驗證，後續完成繳附證明資料件數將持續增加。「只要願意配合法律取得文件，基本上都可以完成，大部分的陸配其實是願意配合的」。

因各式原因與困難而申請具結、延後繳納的案件已有2572人，已知出境長居海外尚未回國者共1803人，將由主管機關列冊註記等待入境時當面通知補辦。

梁文傑表示，根據統計，至今尚未與政府聯繫者計2237人，已陸續獲悉現居住地者約占2成，移民署正就近查訪，期盼能儘早聯繫到當事人，並到戶提供申請表件以協助申辦。

對於目前還聯繫不上的當事人，梁文傑說，不排除是因為年紀比較大、居住在偏鄉，可能不使用手機或沒有收看電視習慣，「會繼續努力的把人找到」。

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他強調，去除一個人的台灣身分是件大事，因此不會逕自註銷，一定會設法連絡到當事人，確認他的意願。即使在6月30日以後才提出申請、目前尚在返陸辦理中或陸方公證書尚未寄達海基會者，只要有積極處理的意願與行動，政府會持續受理申請。

梁文傑說明，這項政策是為了要讓「在台灣的身分」能夠獲得穩定的保障，如果沒有完成這個程序，未來被檢舉、舉報，就可能會面臨處分。任何陸配如果有困難，務必跟主管機關聯絡，不管是移民署、海基會或是陸委會，一定會全力協助。（編輯：周慧盈）1140626