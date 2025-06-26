林佳龍午宴小林鷹之 盼台日構築民主非紅供應鏈

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）外交部長林佳龍於社群媒體表示，今天午宴日本前經濟安保大臣小林鷹之時說，台日應攜手構築「民主非紅供應鏈」，加上雙方在高科技產業具備高度互補性，能共同強化經濟韌性與產業競爭力。

林佳龍於臉書發文表示，今天午宴日本眾議員、前經濟安全保障大臣小林鷹之，小林鷹之睽違7年再次訪台，上次是和大學好友、也是時任自民黨青年局局長的法務大臣鈴木馨祐隨團前來。他與小林鷹之一見如故，不僅就「台灣戰略三鏈」交換意見，甚至不約而同都繫上橘色領帶。

林佳龍說，小林鷹之是日本首位經濟安全保障大臣，對印太區域情勢、日本經濟安全政策具深刻見解，也長期關注科技和太空領域議題。小林鷹之此次訪台特別強調要強化台日之間的「歷史、經濟與心靈」三項深厚情誼，並秉持在任何時候，都不讓台灣孤立的信念，令人十分感動。

林佳龍強調，台灣和日本同屬第一島鏈關鍵防線，賴總統感謝日本歷任首相多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視，並反對以武力或脅迫方式片面改變台海現狀。面對中國積極擴張「紅色供應鏈」，台日更應攜手構築「民主非紅供應鏈」，加上雙方在半導體、氫能到人工智慧與無人機等高科技產業具備高度互補性，能夠共同強化經濟韌性與產業競爭力。

林佳龍指出，外交部正積極在總統賴清德提出的「價值外交」與「經濟日不落國」政策願景基礎上，全力推動「總合外交」及「榮邦計畫」，並深化友邦與理念相近國家的實質互惠關係，近期日本與台灣友邦帛琉、巴拉圭及瓜地馬拉陸續展開深化合作。

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林佳龍向小林鷹之分享「台灣戰略三鏈」觀點，包括「民主價值鏈」、「印太第一島鏈」以及「非紅供應鏈」，小林鷹之也深表贊同。

林佳龍說，他特別贈送小林鷹之「走進許文龍的雕塑世界」一書，分享許文龍雕塑創作中有一半對象都是日本人，這份跨越時空的文化連結是台日美好友誼的見證。（編輯：張均懋）1140626