新007電影由「沙丘」丹尼維勒納執導 龐德人選還未定

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）亞馬遜米高梅工作室今天宣布，拍出叫好叫座科幻電影「沙丘」（Dune）系列的丹尼維勒納夫，確定接下最新007詹姆士龐德作品的執導重任。

法新社報導，根據亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）聲明，加拿大籍的丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）透露他從小與父親一起看007系列片，是「超級龐德迷」。他說：「對我來說，他（龐德）是神聖的領域。」

他表示會在新片保留龐德傳統老路，但也會為接下來的眾多新任務另闢新途。他說，接下導演一職「責任重大，但也讓我十分迫不及待，這是莫大的榮耀」。

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至於誰會接替丹尼爾克雷格（Daniel Craig）成為新一代007，目前還沒有傳出任何風聲。

丹尼維勒納夫先後執導的「沙丘」（Dune）和「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）雙雙入圍奧斯卡金像獎最佳影片獎，後者2024年推出後全球票房達7億美元，並獲頒最佳音效和最佳視覺效果小金人。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1140626