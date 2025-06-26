加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

新007電影由「沙丘」丹尼維勒納執導 龐德人選還未定

2025/6/26 13:50（6/26 14:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）亞馬遜米高梅工作室今天宣布，拍出叫好叫座科幻電影「沙丘」（Dune）系列的丹尼維勒納夫，確定接下最新007詹姆士龐德作品的執導重任。

法新社報導，根據亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）聲明，加拿大籍的丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）透露他從小與父親一起看007系列片，是「超級龐德迷」。他說：「對我來說，他（龐德）是神聖的領域。」

他表示會在新片保留龐德傳統老路，但也會為接下來的眾多新任務另闢新途。他說，接下導演一職「責任重大，但也讓我十分迫不及待，這是莫大的榮耀」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於誰會接替丹尼爾克雷格（Daniel Craig）成為新一代007，目前還沒有傳出任何風聲。

丹尼維勒納夫先後執導的「沙丘」（Dune）和「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）雙雙入圍奧斯卡金像獎最佳影片獎，後者2024年推出後全球票房達7億美元，並獲頒最佳音效和最佳視覺效果小金人。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1140626

#加拿大
#奧斯卡金像獎
#亞馬遜
#詹姆士龐德
#龐德
#丹尼
#007
延伸閱讀
亞馬遜接手007系列電影創意控制權 網友憂經典不保
丹尼
科博館丹尼索瓦人到台灣特展 見證古人類演化地圖戰火中的堅韌：以色列被俘人質父親的抗爭與期盼
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：