亞馬遜接手007系列電影創意控制權 網友憂經典不保

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）007系列電影將不再由布洛克里家族掌控，長期負責007系列電影的製片人麥可威爾森和芭芭拉布洛克里宣布將退居二線，由亞馬遜米高梅工作室接管創意控制權。

法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，今天公布的協議將007版權分配給亞馬遜米高梅工作室和即將退休的製片人麥可威爾森（Michael G. Wilson）芭芭拉布洛克里（Barbara Broccoli）共同擁有。

上一部007電影於4年前上映，當時丹尼爾克雷格（Daniel Craig）向大銀幕最高人氣間諜詹姆士龐德（James Bond）告別，影迷也不斷猜測誰將接任007的角色。

如今由亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）掌舵，觀眾可能不必再等太久便能迎來下一部續集，或衍生作品的推出。

亞馬遜將決定由誰接替這個著名角色，但目前尚無具體時間表，無論是選角還是下一部電影的製作。

詹姆士諾頓（James Norton）、亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）和席歐詹姆斯（Theo James）都是賭盤中最受看好、可能接任007的候選人。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）迅速開始徵求意見。他在社群平台X上問道：「你會選誰作為下一任龐德？」

網友對此消息的反應普遍消極，影迷哀嘆亞馬遜可能對007品牌過度剝削。

數位網友在X平台上寫道「願詹姆士龐德安息」，並附上墓碑和系列角色死亡的迷因圖。

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有網友表示：「別把詹姆士龐德變成電影宇宙化的產物。」這名網友指的是迪士尼收購漫威後，將漫威人物過度擴展。

還有網友表示：「我們以前每隔幾年就能看到一部（通常）非常棒的007電影，但現在一切都改變了。準備迎接『年輕版Q』（Young Q）和『00起源：屈維里安』（00 Origins: Trevelyan）等亞馬遜野心勃勃但難看得要死的爛片吧。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1140221